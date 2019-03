Las conferencias de prensa mañaneras ofrecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido espectaculares pues le han permitido fijar la agenda pública, pero no buscan evitar disensos o generar consensos porque él vive de mantener a sus seguidores en la confrontación permanente, planteó Alonso Cedeño.

El consultor en materia de comunicación política destacó que López Obrador siempre ha sido reconocido por ser un extraordinario comunicador, quien ubica perfectamente los modelos de comunicación tradicional e incluso utiliza los nuevos. Dijo que hoy por hoy es el referente de cómo marcar agenda.

Recordó que esta forma de comunicar de él, de salir y dar la cara, le resultó exitoso cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, incluso en momentos en que la entidad tenía problemas graves de inseguridad y ahora lo sigue haciendo.

Mencionó que las conferencias mañaneras han servido para fijar los términos del debate del día, salvo en un par de ocasiones en donde ha tenido que salir a dar explicaciones por noticias relacionadas o con sus colaboradores o con acciones de su gobierno.

El especialista aclaró que no es objetivo del presidente utilizar las conferencias mañaneras para ganar la agenda pública y con esto generar consensos.

“Él vive permanentemente de la polarización, del conflicto, de estar generando esta divergencia de opiniones. Creo que nunca ha sido un objetivo comunicacional de López Obrador generar un consenso comunicacional; simplemente busca establecer de qué se habla, en qué momento se habla y en eso ha sido extremadamente exitoso”, argumentó.

Para el consultor, López Obrador todo el tiempo vive de mantener a sus seguidores en una confrontación permanente con sus detractores. Entonces es exitoso en decir de qué se va a hablar y poner los términos del debate.

El especialista dijo que para lo que no le sirven las conferencias mañaneras es para comunicar al exterior o ante los llamados círculos rojos o los llamados líderes de opinión o para comunicación de análisis de políticas públicas.

Si uno ve el contenido de las conferencias, ahí no se proporcionan datos duros, no se proporciona información relevante, siempre son ejercicios de comunicación con sus seguidores, con ver fijación de agenda, pero no aportan datos relevantes; son muy escuetas y no sirven para cuestionar al presidente. Hasta hoy son muy exitosas de fijación de agenda, indicó.

Ha sido capaz de mantener a sus seguidores defendiéndolo

Expuso que a López Obrador le gusta generar esas divergencias, esos diálogos, esas confrontaciones porque hacen mucho más atractiva la comunicación y le permite mantener a sus seguidores activados, defendiéndolo y atacando a la gente que no está de acuerdo con él.

Destacó que el presidente ha logrado mantener esa actitud de la gente que lo apoya y llevarlo a la parte digital, donde están las redes sociales. Es por ello que, en ese contexto, hay un gran número de seguidores permanentemente articulado defendiéndolo.

“En eso es muy exitoso y mantiene estas comunidades que no son nuevas, pues hay algunas que llevan varios años articulándose. Incluso expresó que algunas no son reales, son inducidas, son de inducción de opinión digital, pero independientemente de eso le ha resultado exitoso el modelo”.

El especialista en la aplicación de nuevas tecnologías en comunicación política enfatizó que no puede haber un buen gobierno que comunique mal, porque eso simplemente es comunicar mal. Asimismo, la comunicación puede servirle a un mal gobierno para enmendar algunos errores o para esconder o para disimular algunas fallas, pero cuánto tiempo dure, eso no lo sabemos.

Precisó que la comunicación política siempre sigue la acción política, es decir, no puedes comunicar si no hay acciones concretas positivas de gobierno.

Dijo que, en este gobierno, algunas acciones fallidas como algunas de la estrategia contra el robo de gasolina fueron convertidas en un acierto en términos de comunicación, porque se comunicó que este gobierno estaba haciendo cosas diferentes contra ese tipo de corrupción, pero ha habido otras, por ejemplo, la propaganda te turismo donde se utilizaban imágenes de campaña electoral que han sido sujeto de serias críticas, lo cual constituye un revés en materia de comunicación política.

