Acerca de los rumores que circulan desde hace unos meses sobre la posible salida del gabinete de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está muy contento con el desempeño de la funcionaria, y dijo que no desea su salida, como sí la desea de otros que no simpatizan con la “cuarta transformación”.

“Decirles que estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Es una mujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora.

“Además, piensen que todos los días desde antes de las seis de la mañana está en el Gabinete de Seguridad. Entonces, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya. No es como otros casos en donde sí nos gustaría que…

—¿Cómo quién, señor presidente? –se le preguntó al primer mandatario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

—“Los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la cuarta transformación, que quisieran que continuara lo mismo.

“En un acto de honestidad deberían de decir: ‘Ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo’. Y no son trabajadores de base, porque se podría alegar que de eso viven. No, ellos podrían ir a trabajar a un banco o a una calificadora, a dar clases a una universidad de buen nivel económico, de esas que tienen buenos ingresos, porque cobran bastante colegiatura o bastante por las colegiaturas, pero no es el caso de la licenciada (Olga Sánchez Cordero)”, dijo López Obrador.

Cuestionado acerca de dónde cree que surgen los rumores sobre posibles cambios en el gabinete, dijo: “es que hay adversarios que están desconcertados, molestos, y no sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera; ni modo que llegamos aquí y cambiamos. ¿Qué no dijimos por años que el principal problema de México era la corrupción?, ¿qué no dijimos por año que se tenía que llevar a cabo una política de austeridad republicana?, ¿qué no dijimos por años que no servía el modelo económico neoliberal?, ¿de qué se sorprenden?”, comentó.

[email protected]