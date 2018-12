Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que espera una disculpa pública por parte de los políticos que promovieron la reforma energética, pues insistió en que esa modificación constitucional fue un “desastre”.

En conferencia de prensa matutina, Obrador afirmó que, a pesar de tener esa concepción de la reforma petrolera, no promueve su derogación, para “mostrar que no actuamos de manera autoritaria, que no somos dictadores, caciques. Que respetamos la ley”.

Argumentó que en la campaña por la Presidencia, sus adversarios lo atacaron diciendo que podría confiscar bienes privados y cancelar contratos de manera masiva. “Nada de eso vamos a hacer”, garantizó.

Mencionó que en el caso de la reforma energética, “lo que está quedando de manifiesto es que fue un fracaso”.

Por ello, destacó que “todavía estoy esperando a los defensores de esta reforma. Los estoy esperando para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México, porque se acuerdan cómo bombardearon con opiniones de que iba a ser la salvación de México, la reforma energética, y fue un rotundo fracaso. Con datos. Esto no es un asunto ideológico.

“Decían que para estos días íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios y se están extrayendo 1 millón 760,000 barriles diarios, como 42% menos de lo estimado.

“Si eso no es un fracaso, ¿qué lo es? Una gran mentira. Y está considerando de las leyes, está escrito. Y estamos hablando de menos de 1 millón 800,000 barriles diarios y con tendencia a la baja”.

Presentará plan de producción energética

El Primer Mandatario recordó que el próximo domingo presentará en Tabasco su plan para aumentar la producción petrolera, y la próxima semana anunciará el proyecto para la extracción de crudo y para aumentar la capacidad eléctrica del país.

“Ya tenemos un plan para detener esa caída (de la producción petrolera) y les queremos demostrar (a los anteriores funcionarios federales) que, además, de otras cositas, son muy ineficientes.

“¿A poco no es importante dejar de manifiesto que no sólo hubo corrupción, sino que son muy ineficientes? Porque hasta se ufanan de ser buenos técnicos. Hay algunos que hasta se creen científicos y la verdad están como para mandarlos al parvulito. Fue un desastre. No sólo en la reforma energética, la política económica”, comentó.

El Presidente sostuvo que no permitirá que se le siga señalando “de que somos autoritarios, dictadores; que nos comparan con dirigentes de otros países. Toda esa propaganda chafa, vulgar, corriente”.

