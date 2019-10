El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las cámaras del Congreso para explicar por qué se tomó la decisión de suspender el operativo de captura de Ovidio Guzmán López, quien es requerido en una Corte de los Estados Unidos.

El primer mandatario dijo que de esa manera responderá a la denuncia que presentó el PAN en su contra ante la Fiscalía debido a la liberación -el pasado jueves- del hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Cabe destacar que el pasado martes, el presidente dijo que no fue informado por el gabinete de seguridad que realizaría el operativo de captura de Ovidio Guzmán en Culiacán, sino hasta que los integrantes del Cártel de Sinaloa amenazaron con atentar contra la vida de personas. Aseguró que fue el gabinete de seguridad quien tomó la decisión de suspender dicho operativo, y él la respaldó para evitar una masacre en la zona.

Esta mañana durante su habitual conferencia de prensa fdesde Palacio Nacional, AMLO anunció que presentará un informe a la FGR y a las cámaras del Congreso para explicar por qué él tomó la decisión de suspender el operativo de captura del hijo de “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, reiteró que fue enterado del operativo una vez que éste estuvo en marcha.

“Nosotros vamos a dar a conocer toda la información, ya lo estamos haciendo, pero se va a entregar todo un informe a las Fiscalía y se va a informar también al Poder Legislativo con toda claridad, con toda transparencia, sin ocultar absolutamente nada, esa es la instrucción que tiene el gabinete de seguridad”. “Y yo estoy a la disposición de cualquier autoridad, esto por la denuncia que presentó el PAN. Estoy dispuesto a comparecer, a explicar, argumentar, el por qué tomé la decisión de no permitir que se continuara con ese operativo y que se cuidara la vida de las personas”, destacó ante reporteros.

“Yo lo que supe es de que había este operativo, ya cuando estaba en marcha y me informaron en la circunstancia en que se estaban dando las cosas, de cómo había grupos armados, y cómo tomaron la caseta de carretera Mazatlán-Culiacán y el riesgo de que se agravara la situación y que podían perder la vida muchos. Entonces fue cuando avalé el que se detuviera el operativo”, resaltó.

El dignatario mencionó que el informe que presentará a la FGR y al Congreso será en orden cronológico desde que comenzaron las acciones del pasado jueves, cuando se tomó la decisión de parar el operativo; cuando salió el gabinete de seguridad a dar un informe y luego sus integrantes se trasladaron a Culiacán; y cuando se volvió a la normalidad en dicha ciudad.

El presidente López Obrador reveló que existen vigentes varias órdenes de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Aseveró que en esos casos, su gobierno decidirá de forma autónoma, y no recibirá órdenes de gobiernos extranjeros. Indicó que eso aplica en el caso de Ovidio Guzmán, contra quien confirmó que está vigente la orden de aprehensión.

“Se está actuando en el cumplimiento de ordenes de aprehensión de todos (los cárteles y grupos). No se oculta nada, no se detiene nada, todo lo que se me informa, la instrucción es remitirlo a la autoridad competente y que se proceda”, mencionó esta mañana AMLO.

Añadió que “ya es muy claro que no queremos daños colaterales, ya es muy claro que no queremos muertos, que no es a costa de lo que sea, que la vida es sagrada”. Aseguró que ese criterio es general para todos los siguientes casos en que se intente la detención de una persona por orden judicial.

“No es arrasar para obtener trofeos, aquí lo más importante es que logremos la felicidad del pueblo, que haya bienestar, que podamos garantizar la paz y la tranquilidad, que la gente pueda caminar con libertad por las calles, que no haya terror, que no haya miedo”, expresó en su tercera conferencia de la semana.

