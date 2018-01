Elecciones 2018

AMLO elije a ex colaborador particular de Colosio y Fox como secretario de Seguridad Pública El aspirante a la Presidencia de México por la coalición “Juntos Haremos Historia”, propuso al ex colaborador de Luis Donaldo Colosio y Vicente Fox, Alfonso Durazo, como su secretario de Seguridad Pública, en caso de ganar la elección de julio próximo.