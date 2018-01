Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de México por la coalición “Juntos Haremos Historia”, propuso al político Alfonso Durazo como su eventual secretario de Seguridad Pública, en caso de ganar la elección presidencial de julio próximo.

Alfonso Durazo, un abogado surgido de universidad pública, es conocido también por haber desempeñado cargos de alto nivel en el gobierno federal.

Antes de ser partidario del López Obrador, ya había sido secretario particular y vocero del presidente Vicente Fox, a quien le renunció "desilusionado" del llamado sexenio del cambio en julio del 2004.

Más atrás en el tiempo igualmente trabajó como secretario particular del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y como secretario particular del entonces candidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, esto entre 1993 y 1994.

López Obrador refirió a Alfonso Durazo como un ciudadano de alta experiencia en la administración pública, aunque su experiencia en materia de seguridad resulte menor ante otras tareas realizadas.

“Es un ciudadano con amplia experiencia en la administración pública; preparado, que tiene maestría, doctorado y sobre todo, que tiene experiencia y honestidad”, calificó Andrés Manuel López Obrador a quien sería su mano derecha, en caso de llegar a Los Pinos, en el combate a la inseguridad y la delincuencia organizada.

Esta mañana, López Obrador presentó bosquejos del plan en materia de seguridad pública que echará a andar en caso de resultar presidente de México.

Al respecto, dijo que de ganar la Presidencia habrá un mando único en seguridad, además de que prometió reuniones diarias con su eventual gabinete de seguridad: los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública, Segob y la PGR y también con representantes del Congreso y del Poder Judicial para discutir problemas de violencia e inseguridad que afecten a los mexicanos.

"Todos los días se le dará seguimiento al problema de la inseguridad y la violencia. No se va a delegar la responsabilidad en ninguna instancia. Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”.

Añadió que, para fortalecer las fuerzas de combate al crimen organizado, enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para crear una Secretaría de Seguridad Pública, al tiempo que insistió en que en un plazo de tres años dará resultados en materia de combate a la inseguridad.

La iniciativa de López Obrador deriva de que desde el año 2013 y hasta hoy, las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública han sido retomadas por la Secretaría de Gobernación.

“Es un hecho indudable que ha fallado la estrategia que se ha venido aplicando desde hace diez años para garantizar la paz en el país. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede acabar el mal con el mal”, declaró el ex jefe del gobierno capitalino.

“Vamos a atender el desarrollo, el empleo y el bienestar, para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia; vamos a atender las causas que originaron esta crisis de inseguridad y violencia”, agregó.

Hace unas semanas, el 14 de diciembre del 2017, Andrés Manuel López Obrador presentó al resto de los integrantes de su gabinete, entre los que figuran nombres como Esteban Moctezuma, Miguel Torruco Márquez y Rocío Nahle.