Luego de la detención de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene “la conciencia tranquila”.

En Palacio Nacional, el Presidente aseguró que no se le hizo un homenaje al líder religioso acusado de pornografía infantil en Estados Unidos, aunque sí se le intentó realizar en Palacio de Bellas Artes.

“No sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje (el Palacio de Bellas Artes), eso la vez pasada se estuvo deliberando. Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila, porque yo soy partidario de respeto y de la tolerancia. Entonces, es lo que defiendo.

“Es obvio que, independientemente, si se les rentó o no se les rengó el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer. Y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación, puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad”, comentó López Obrador.

El primer mandatario dijo que él no puede estar no acuerdo con una persona, con un grupo, con una creencia, “pero debemos de respetar. Entonces, eso fue lo que nos guío cuando se generó esa polémica”, dijo.

