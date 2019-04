El presidente de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento en el precio de los combustibles se debe al incremento de la utilidad en las empresas distribuidoras, por lo que exhortó a no cometer abusos.

“La conclusión es que se está cumpliendo con que no aumente con el precio de los combustibles, sin embargo hay aumento porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles, esta es la situación”, dijo en conferencia de prensa López Obrador.

Hago un llamado, agregó, a los concesionarios, los distribuidores para que actúen con responsabilidad, que no se abuse porque vamos a dar seguimiento a este tema.

El político tabasqueño exhortó a los concesionarios de la distribución de combustible “para que revisen sus márgenes de utilidad” y advirtió que “no piensen” que no observan el manejo de los precios al consumidor.

“Es un exhorto fraterno, una convocatoria amigable para que nos ayuden, puede ser que quienes son los dueños de las empresas, porque hay empresas que manejan hasta 500 gasolineras, no sepan de lo que está sucediendo, por eso les informamos, es un llamado, una convocatoria a que nos ayuden para que no haya estos abusos”, dijo.

López Obrador adelantó que los lunes dará a conocer las estaciones de servicio en las que los combustibles son más caros y las que dan un mejor precios.

“Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos hasta ahí nos quedamos, si no se entiende, si no funciona este mecanismo que creo que va a funcionar para lograr el propósito de que no haya aumentos en los precios, entonces pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo”, advirtió.