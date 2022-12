AMLO dice que podría vetar la distribución de votos entre partidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que podría vetar la reforma a la legislación secundaria recién aprobada por el Congreso de la Unión que prevé la distribución de votos entre partidos coligados.

“Sí, sí. Y si no lo mejoran en la Cámara (de Diputados) y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, como dice el compañero, la veto", respondió a pregunta específica al respecto.

Sin importar, dijo, que ello implique la invalidación del paquete completo de cambios, el llamado “plan b" de reforma electoral.

“Aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada. Sí, sí hay contradicción. Sí, sí hay contradicción; si es así hay contradicción.

“Y, además, no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se esté actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos".

Cuestionado sobre si Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), debe ser expulsado de las filas de Morena por haber votado en contra de la reforma promovida por él, dijo que no.

“No, nada de purgas; por convicción. Y, además, porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No, no, no.

“Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme: tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante o de un ciudadano, porque existe un tribunal popular. Ya la gente está más que consciente".

“Entonces, no pasa nada si un político toma una decisión. ¿Quién va a juzgar? El pueblo, la historia es la que va a poner a cada quien en su sitio".

Yo no fui

Monreal aseguró que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para permitir la distribución de votos entre partidos coligados fue negociada entre los grupos parlamentarios, acuerdo que no respaldó.

“Ahí está mi voto, eso es lo que habla por mí", respondió.

“Yo entiendo que son acuerdos políticos que se realizan entre grupos parlamentarios distintos. Se llegaron a acuerdos y se honraron, aunque estos acuerdos traducidos en legislación puedan ser revisados por el órgano jurisdiccional, que seguramente ahí concluirá", auguró.

Finalmente, dijo que la declaración presidencial de que no habrá purga en Morena, en referencia a él por haber votado en contra del plan b de reforma electoral, no le sorprende porque lo conoce desde hace 26 años y con sus palabras ratificó su actitud de tolerancia y respeto, característica de los demócratas.

