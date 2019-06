Durante su conferencia mañanera de este lunes desde Cancún, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fenómeno del sargazo que se vive en las costas de Quintana Roo es un “problema heredado” de administraciones anteriores que “se ha magnificado para cuestionar al nuevo gobierno”.

Con el objetivo de argumentar su negativa a considerar este fenómeno como un problema grave, el primer mandatario aseguró que la cantidad de sargazo que se recolecta en las playas representa apenas 3% de la basura que se recolecta a diario en la Ciudad de México.

“Lo del sargazo es un asunto menor y lo voy a ejemplificar, en la CDMX se recogen diariamente 13,000 toneladas de basura y el sargazo significa recoger 341,000 toneladas, estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México”, sentenció.

López Obrador reveló que al inicio de su gobierno se le propuso declarar emergencia para atender este problema, pero él se negó porque significaba destinar un monto “millonario”. Aseguró que el problema del sargazo se ha “magnificado”, reiteró que no es un asunto “delicado” y que tiene solución.

El presidente aseguró que recién había tomado posesión se le presentó un plan de combate al sargazo, para el cual se necesitaba una bolsa millonaria de recursos, ante lo cual convocó a su gabinete para elaborar el proyecto con el que “se va a atender el problema”.

Dicho proyecto consistirá en la elaboración en los astilleros por parte de la Secretaría de la Marina de una barcaza al mes con características especiales para la recolección del sargazo, así como la compra de barreras de contención para ser colocadas frente a las costas del estado.

Así lo informó el propio secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, quien presentó un proyecto de 52 millones de pesos, que consiste en construcción de cuatro sargaceras con un costo de 24 millones de pesos; la compra de una barrredora de 5.5 millones de pesos; compra de barreras de retención de sargazo por 14.5 millones así como materiales y equipos en apoyo a la “Operación Sargazo 2019”.

El monto total para todo el proyecto asciende a los 52 millones de pesos, de los cuales 45 millones fueron aportados por la Secretaría de Hacienda y 7 millones por la Secretaría de Turismo.

Ojeda informó que la dependencia requerirá de 52 millones de pesos para adquirir material e insumos requeridos para la remoción del sargazo de la playas de Quintana Roo. Indicó que se construirán sargaceras, aunque admitió que aún no se sabe qué se puede hacer con el sargazo, ya que se dice que se pueden construir hasta casas, pero no hay pruebas de ello.

Cuestionado por una periodista acerca de que el diagnóstico que tiene del sargazo y de la seguridad no corresponde con lo que se vive en Quintana Roo, López Obrador aseguró: “yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad. Siempre he considerado la honestidad como fundamental. No me dejo engañar por eso no delego”. Aseveró que en materia de inseguridad, puede haber una cifra negra en algunos delitos, pero no es homicidio y robo de autos. Insistió en que sus adversarios quisieran que fuera más de lo mismo.

