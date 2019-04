El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en el primer trimestre del año se crearon 269,143 empleos en México, un incremento "nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar".

En conferencia de prensa el primer mandatario detalló que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en este lapso aumentó el número de trabajadores asegurados, lo que quiere decir que la economía del país está creciendo.

Indicó que sigue en pie su apuesta con los expertos respecto al crecimiento económico del país, "aceptamos el desafío y aquí vamos a estar viendo, en una de esas les vamos a ganar".

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, en el periodo de enero a marzo de la administración federal 2012-2018 se tuvo registro de 219,036 puestos de trabajos afiliados al IMSS, mientras que en el mismo periodo de la administración 2018-2024, la cifra es de 269,143 afiliados, de ellos, 94,646 fueron en enero; 125,982 en febrero y 48,515 en marzo.

El Ejecutivo federal adelantó también que el Estado intervendrá en caso de que las empresas privadas no participen en la licitación de 20,000 kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar con internet a todo el país, en cumplimiento a su compromiso social y al derecho a la comunicación.

Añadió que ya se entregaron las prebases, se dialoga con los empresarios que manejan el ramo de la comunicación y las empresas más importantes para invitarlos a participar. Esto mismo sucedió cuando se nacionalizó la industria energía, a las compañías no les interesa invertir en los pueblos.

En Palacio Nacional ejemplificó que al igual que el precio de los combustibles, en las concesiones de comunicaciones para teléfonos e internet, todos van a las grandes ciudades, mientras que en el medio rural no hay internet, sólo 25% del territorio nacional tiene comunicación, "porque no les importa a los concesionarios invertir en donde consideran que no hay mercado".

Al referirse a quién es quién en el precio de los combustibles, explicó que la información es de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se procuró que la fuente fuese una entidad autónoma, si existe algún problema de actualización, se corregirá, pues se trata de la primera exposición, pero todos los lunes se presentará ésta y se mejorará, ofreció.

Subrayó que la información que señala a la Shell como el corporativo que vende más caro, surgió de la CRE, se puede constatar, y aseguró que se cuidará que se ajuste a la realidad, se cruzará esa información con datos de la Procuraduría Fedderal del Consumidor (Profeco), por ello, aclaró que en el caso de gasolinerías remotas aplica el costo de transporte, porque están a ocho y hasta 10 horas de distancia de los centros de abasto.

Sobre las negociaciones que sostiene Estados Unidos y China en materia comercial, abundó que se actúa con prudencia porque existe un ambiente de confrontación entre ambos países, lo cual es de dominio público, y aunque no es una guerra, existen discrepancias: "No queremos meternos, que dicho sea de paso, ya se está atendiendo porque hay diálogo entre ellos".

Expuso que su administración impulsará el proyecto del Istmo con participación de inversionistas mexicanos y será una empresa mixta en la que concurrirán integrantes de los sectores social –habitantes de la zona-, público –gobierno- y la iniciativa privada nacional.

Expresó que este proyecto incluye rehabilitar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para unir el Pacífico con el Atlántico, la construcción de un tren de contenedores, la modernización de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, y la rehabilitación de una central eólica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También figura la rehabilitación de ductos para el transporte de gas y crudo, la ampliación de la carretera, los incentivos fiscales, y el programa de desarrollo social, se trata de un plan integral que se manejará con los diferentes sectores de México para recuperar esa zona.

"Los que conocen la historia de esa franja saben por qué debemos conservar los mexicanos el control, el dominio por entero de toda la región del Istmo de Tehuantepec", dijo.

Explicó que el proyecto en las zonas económicas del sureste es considerado estratégico en este sexenio, porque se acorta distancia de Asia a la costa este de Estados Unidos, y será más barato el transporte por el Istmo de Tehuantepec para ciertas mercancías que van a Asia, que pasar por Panamá, esta será una cortina de empleo en beneficio de la gente.

