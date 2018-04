El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES), descartó presentar nuevamente su declaración patrimonial, como lo retó el aspirante del PRI, José Antonio Meade.

“No voy yo a polemizar sobre eso, ya la gente sabe quién es quién. A estas alturas ya los mexicanos ya saben quién es quién, y por más que le hagan, por más guerra sucia, por más trampas que quieran ponernos, estamos arriba”, afirmó.

El abanderado presidencial indicó que ya hizo pública su declaración patrimonial, además de recomendarle a Meade que haga campaña, y no sólo ruedas de prensa.

En otro tema, López Obrador dijo no entender por qué sus adversarios políticos se sorprendieron y lo criticaron por haber avalado la reunión del Obispo de Chilapa, Salvador Rangel, con un líder delincuencial.

“Dije que veía bien, con buenos ojos lo que había dicho el obispos de Chilapa, porque yo conozco esa región, yo ando abajo, en los pueblos ”.

Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, aseguró que dialogará con Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, para conocer sobre el encuentro y valorar “medidas” .

En otro tema, la comunidad de alumnos y ex alumnos del ITAM, a través de una carta dirigida a López Obrador expresaron rechazar las “descalificaciones y exclusiones. No somos corruptos y no aceptamos que se nos imponga ese adjetivo calificativo”. Esto después de que fuera retomado un video del 2016 donde Obrador señala que “los técnicos egresados del ITAM que han manejado la Hacienda Pública han dañado a México”.