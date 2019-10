Luego de que el pasado viernes un grupo de Policías Federales inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional bloqueó nuevamente las inmediaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que ningún elemento será despedido y tienen opciones diferentes a la Guardia para seguir laborando.

“Y al mismo tiempo pedirles a los policías federales que no se dejen manipular, que incluso, si ellos van y hace su trámite solos —tampoco tengo nada en contra del abogado (Enrique Carpizo), porque él que busca un servicio de un abogado, toda consulta causa honorario, pues tiene que pagar— pero si van directos, porque ya es un acuerdo, se les da su liquidación y no tiene que pagarle a ningún abogado. Pero si ya hicieron el compromiso con el abogado tienen que cumplir”, indicó.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, expuso que ya se creó incluso un cuerpo de vigilancia para edificios públicos, área en la que se pueden desempeñar.

El presidente López Obrador dijo a los policías inconformes que “están las puertas abiertas. No es despidos masivos, ni siquiera nosotros estamos proponiéndoles que se vayan, porque no es ese el plan; es decir, pasan a la Guardia Nacional, desde luego con pruebas, exámenes, sobre todo de honestidad, porque no vamos a caer en lo mismo".

“Que también si por cuestiones de edad, de enfermedad, de situación física no están aptos para la Guardia Nacional tienen la otra opción, tienen la otra alternativa —y esto para los policías federales y para sus familiares también, se los mando a decir— que se sientan protegidos, que no hay una persecución, no hay un acoso, no se va a cometer ninguna injusticia, es otro tipo de cuestiones”, destacó.

Finalmente, López Obrador dijo que la Guardia Nacional no será una Policía Federal segunda versión. “Cuando mandamos la iniciativa de reforma a la Constitución, los legisladores habían aprobado que el mando iba a quedar en manos de un civil e iba a ser como la Policía Federal 2, una segunda versión de lo mismo, y dije: no lo acepto, porque ¿para qué vamos a crear la Guardia Nacional con los mismos vicios?, esto es algo nuevo completamente. Y está funcionando bien la Guardia Nacional y se va a consolidar”, consideró.

