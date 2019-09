Luego de que esta mañana un grupo de jóvenes acudió a Palacio Nacional para exigirle la declaratoria de emergencia climática en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esa acción, pues consideró que lo mejor es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente.

“Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua, como el aire, que no se siga destruyendo el territorio. Y eso es lo que estamos haciendo”, aseveró el Presidente durante su conferencia esta mañana en Palacio Nacional.

Convocados por el movimiento Fridays For Future (FFF) México, los jóvenes de 45 ciudades mexicanas pidieron que la declaratoria de emergencia climática contenga el cumplimiento de los Acuerdos de París y las contribuciones nacionalmente determinadas de México. Asimismo, pidieron integrar a las políticas públicas el concepto de Justicia Climática para generar un modelo socioeconómico que garantice los derechos fundamentales al aire, tierra, agua, alimentos y ecosistemas saludables.

El presidente López Obrador dijo que está “muy satisfecho” por las acciones en materia ambiental de su gobierno, y puso como ejemplo el programa Sembrando Vida, que es la siembra de árboles frutales y maderables.

“Es una lucha que se está dando, porque sigue habiendo tala clandestina y se está haciendo todo lo posible por evitar que se destruyan los bosques, estamos procurando eso, cuidar nuestros bosques y al mismo tiempo estamos sembrando árboles y estamos cuidando el agua, y no se están dando permisos para la explotación minera, como se hacía anteriormente, no se están dando permisos para la explotación irracional del agua, incluso hay más control del uso del agua en ciertas regiones donde se escasea de agua, donde no hay agua, no podemos estar dando permisos para crear cuencas lecheras en el norte donde no hay agua o para que se construyan plantas cerveceras en el norte.

“Imagínense, el permiso que dieron de construir una gran planta para producir cerveza en Mexicali; eso no. Se quiere poner una planta para producir cerveza, en el caso de que se necesitara, al sureste, ahí está el Papaloapan, ahí está el Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el 70% del agua del país.

“Cuencas lecheras lo mismo, ¿qué es la leche?, es agua, producir la leche significa cultivar la alfalfa, que requiere muchísima agua. Entonces, ¿en dónde tienen que estar esas actividades?, pues donde haya agua. Es lo mismo en cuanto a política de asentamientos humanos, de desarrollo urbano.

“En vez de que siga llegando la gente al centro del país o a las ciudades del Bajío, vamos a procurar desarrollar las costas, vamos a procurar primero que la gente ya no siga emigrando, que la gente pueda ser feliz y trabajar, y tener bienestar donde nació, donde están sus familiares; pero para eso hay que destinar la inversión al sur, sureste, no seguir invirtiendo donde siempre, tiene que haber un desarrollo más horizontal. Entonces, eso es lo que estamos procurando”, expuso.

