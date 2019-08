Aunque el subsecretario de Salud, Hugo López Gastell, confirmó que no hay abasto en hospitales de vacunas Dobles y Triple Viral, debido a que la empresa Birmex no las puede conseguir, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay desabasto de vacunas.

En Palacio Nacional, López Obrador atribuyó esta situación a una campaña de “difamación”.

“Tenemos que estar informando porque hay —ojalá sea nada más una racha, sea temporal, que no se convierta en permanente— lo digo de manera fraterna, cariñosa, amorosa, hay mucha difamación y se está aplicando la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha, tizna; entonces, así fraternamente, cariñosamente hay que informar con profesionalismo, con objetividad.

“Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos los conservadores corruptos y sus medios de información, pero por encima de todo tiene que estar la verdad, porque si no se afecta a la sociedad, se va creando un ambiente de insatisfacción, de farsa y esto afecta a todos, a los mismos medios.

“Hay que actuar con rectitud, con integridad, que decir la verdad y hacer a un lado la doble moral, el doble discurso, la hipocresía. Se molestan mucho los columnistas, los expertos, que dicen que son sermones los de la mañana”, afirmó.

