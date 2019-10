El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Presidencia de la República interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de la ampliación de dos a cinco años del cargo de Gobernador de Baja California. El mandatario federal dijo que esperará para saber si el Congreso local publica la ley, pues de lo contrario la ampliación de mandato quedaría sin efecto.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la consulta popular que se celebró el pasado domingo en la que, con una baja participación, se aceptó la ampliación de mandato para el gobernador electo, Jaime Bonilla.

“Se tiene que publicar la ley, porque no se ha publicado. Se llegó al extremo de que el Congreso, o algunos diputados, dijeron que no se publicaba porque no la encontraban, que se les traspapeló. Son 'chicanadas', sin lugar a dudas, porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar, y al impugnarse tiene que ir a la Suprema Corte, y ahí se va a resolver en definitiva. Ese es el planteamiento que hicimos”, comentó.

López Obrador consideró que “van a publicar la ley, la van a encontrar, aunque esté traspapelada, porque, ¿qué pasa si no se publica? No entra en vigor y entonces no pueden haber cinco años. De modo que hay que esperar a que se termine con este proceso”, aseveró.

Cuestionado sobre si la Presidencia de la República interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, debido a que él había manifestado que le da pena lo que sucede en Baja California, el presidente López Obrador descartó esa posibilidad, pues dijo que no corresponde al Ejecutivo federal. “No nos corresponde, es un asunto que tiene que ver con partidos, hay opositores, los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa y decir: nos equivocamos, y vamos a impugnarla. Pero no meternos nosotros”, abundó.

El mandatario federal criticó que el Partido Acción Nacional (PAN) se oponga a la ampliación de mandato cuando sus diputados en el Congreso de Baja California aprobaron ese hecho.

Argumentó que en Baja California se recurría al “dedazo” y las “concertaciones” para poner al Gobernador.

