El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no coincidir con las proyecciones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que en sus precriterios recortó su expectativa de crecimiento para este año entre -3.9 y 0.1 por ciento.

AMLO señaló que como en otras ocasiones no concuerda con la SHCP, porque en este momento no existe normalidad económica y mejorará el precio de barril de petróleo.

"Ahora tampoco coincido. Para empezar, no existe normalidad económica, por razones obvias, todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21 cuando estamos en el primer trimestre del 20, pues no se me hace correcto", dijo López Obrador durante su conferencia matutina de este jueves 2 de abril.

"No sé exactamente lo que esté planteando Hacienda, no he visto lo que propusieron, lo voy a revisar, pero sí les digo estoy optimista", comentó el mandatario federal en su habitual conferencia mañanera.

López Obrador confío en que se recupere el precio del barril del petróleo, al tiempo que señaló que se reforzará la capacidad de refinación en el país para procesar 400,000 barriles diarios adicionales para no depender de la venta del petróleo crudo al extranjero para producir más combustibles.

"Estamos produciendo más que el año pasado y mucho más que en 2018 porque hay cerca de un millón 800,000 barriles diarios, lo que haremos es destinar la mayor cantidad a la refinación para no malbaratarlo mientras los precios se mantengan bajo", dijo el presidente López Obrador.

En los Precriterios Generales de Política Económica 2021, que fueron entregados el miércoles por la SHCP al Congreso de la Unión, se prevé que la economía local podría contraerse hasta un -3.9% este 2020, frente a una expansión de entre un 1.5% y un 2.5% estimada en el presupuesto de este año, en medio de la crisis por el coronavirus que llevó a las autoridades a decretar emergencia sanitaria.

Para el próximo año, Hacienda estima que el PIB de México repunte entre un 1.5% y un 3.5%, según los precriterios económicos 2021.

La autoridad financiera mexicana estima ahora un déficit económico primario de un 0.4% para el cierre de este año, que contrasta con el 0.7% de superávit primario proyectado en el paquete económico para este año, mientras que para 2021 el déficit sería de un 0.6 por ciento.

Devolución del IVA

El mandatario mexicano aseguró que la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un derecho de los empresarios y devolverlo de manera expedita será una de las medidas que fortalecen la respuesta de México ante la crisis provocada por el coronavirus.

"La devolución del IVA es un derecho y al mismo tiempo es la obligación del gobierno devolverlo lo más pronto posible".

Crisis es pasajera, no una debacle

La crisis que vive el país derivada del coronavirus y el entorno económico, es una "situación pasajera", afirmó este jueves el presidente.

"Si quisiéramos ser más profundos, diría: una crisis transitoria de salud pública, incluiría también lo económico", dijo.

"Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle. Que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas. Es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es indudable la grandeza de México", agregó.

Austeridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno debe dar el ejemplo en las medidas de austeridad, y advirtió que en tiempos crisis se desata la corrupción. Subrayó que se reforzará la postura y acciones en el combate a este delito.

Agregó que el gobierno "tiene que hacer lo mismo. Por eso la decisión de que bajan los sueldos de los altos funcionarios. La decisión de que no se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado, y otras decisiones. Se va a profundizar en el plan de austeridad para que no haya lujos en el gobierno, que continúe la austeridad republicana pero que no se relaje la disciplina".

Tampoco, recalcó, "vamos a dar pie a la corrupción, porque en las épocas de crisis se agravaba la situación porque se desataba la corrupción. El Fobaproa no sólo fue el rescate, sino lo que se robaron los llamados hombres de negocio y los funcionarios públicos".

Trabajadores mexicanos en Estados Unidos

AMLO ofreció al gobierno de Donald Trump enviar, si se lo pide, trabajadores mexicanos para labores temporales en el campo, construcción y servicios. "Ellos están atravesando por una situación muy difícil y es parte de la solidad de México siempre, y lo haríamos", dijo.

A su consideración, dijo que por la pandemia "está cambiando la actitud de no aceptar migrantes. Ahora agricultores de Estados Unidos están pidiendo que se tomen en cuenta trabajadores migrantes para levantar cosechas". Y "no hay un ambiente de expulsión, como se presentaba antes de la epidemia. Esto ya cambio, hay una relación distinta".

Dijo que con Canadá realizan gestiones que "van por buen camino" para enviar casi 10,000 trabajadores.

"Tenemos un convenio para que vayan trabajadores por temporada a Canadá, también a Estados Unidos. En el caso de Canadá, por la situación de la epidemia se habían detenido las entradas de trabajadores migrantes mexicanos. Se están haciendo gestiones y van por buen camino para que esos trabajadores, estamos hablando de casi diez mil, puedan ir a Canadá", dijo.

"Lo mismo estamos buscando para el caso de Estados Unidos, que se pueda ampliar el número de migrantes que vayan a trabajar y esto también como apoyo al gobierno y al pueblo de Estados Unidos en la circunstancia actual. Si ellos nos lo piden, nosotros convocaríamos para que trabajadores mexicanos pudiesen ir temporalmente a ayudar al trabajo en el campo o en la construcción o en los servicios, porque ellos están atravesando una situación muy difícil y es parte de la solidaridad de México siempre, y lo haríamos".

