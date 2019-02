El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a las cámaras empresariales a hacer un pronunciamiento público para comprometerse con el combate a la corrupción y la impunidad.

“Yo espero un pronunciamiento de la Coparmex y de todas las Cámaras, la Canacintra, del Consejo Coordinador Empresarial para decir: Cuidemos a México, cuidemos el patrimonio de México, no permitamos la corrupción, trátese de quien se trate, que se acabe el influyentismo, que se acabe la impunidad, porque esto nos va a hacer muy bien a todos”, afirmó el titular del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que no pretende una confrontación legal con los empresarios, ni está en contra de la inversión privada.

“No estamos en contra de los empresarios, necesitamos la inversión privada nacional y extranjera, y también aclaro, no todo el que tiene es malvado, hay quienes han logrado su patrimonio de conformidad con la ley y además con ética, y ellos merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración.

“Nosotros estamos en contra de la corrupción que es el cáncer que estaba destruyendo a México, porque ya vamos a acabar, a arrancar ese cáncer de la corrupción”, dijo.

López Obrador afirmó que las conductas de algunas empresas que tienen contratos con el gobierno, pueden no ser ilegales, pero sí “inmorales”.

“Es mi punto de vista, no tengo la verdad absoluta. Yo creo que, si no es ilegal, sí es inmoral. Eso nada más”. López Obrador insistió en que no emprenderá acciones legales contra empresas contratistas de CFE en gasoductos, y a las cuales, a su juicio, no están dando resultados.

