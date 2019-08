El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que elementos de la Guardia Nacional fueron atacados en un enfrentamiento con presuntos delincuentes en Guanajuato donde un elemento de esa corporación falleció.

También confirmó que en Tlaxcala pobladores fueron azuzados para agredir a los elementos de la Guardia, y servir de “escudo” a los grupos de delincuentes.

“El fin de semana hubo un enfrentamiento, una agresión a la Guardia Nacional en Guanajuato. Ya se conocen los resultados, hubo muertos, fallecidos, tanto de la delincuencia y falleció un elemento, un oficial del Ejército en este enfrentamiento.

“También se presentó una agresión a la Guardia Nacional en Tlaxcala porque se pretendía robar un tren, saquear unos vagones de un tren; y los delincuentes, que encabezaban este operativo convocaron a pobladores, un poco lo que se hacía y llevó a la desgracia en Hidalgo cuando la explosión por el huachicol.

“Esta es una práctica que debemos de combatir, sobre todo llamando a la gente a que no participe como escudo protector de delincuentes, que la gente no participe en estos robos, en estos actos delictivos, que no se dejen llevar por las bandas de delincuentes.

“El pueblo es honesto, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, en las comunidades, en los pueblos de Tlaxcala, en todos los pueblos de México hay una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales, que no se pierda eso”, planteó el titular del Ejecutivo federal.

El mandatario afirmó que los elementos del Ejército y de la Marina están actuando con mucha responsabilidad social.

Finalmente, López Obrador confirmó que este lunes el gobierno federal presentará un informe a los Gobernadores sobre el despliegue de la Guardia Nacional.

