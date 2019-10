El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar convencido de que, pese a los sucesos de violencia y muertes ocurridas en Aguililla y Tepochica, su gobierno logrará la pacificación del país.

“Estamos buscando la pacificación de México, se va a lograr, estoy optimista. Pueden decir mis críticos que cómo sostengo que vamos a lograr la paz después de lo sucedido ayer en Guerrero, o antier en Aguilillas, Michoacán. Yo sostengo que estamos trabajando bien y que van a haber buenos resultados; y lo vamos a hacer con un nuevo paradigma, no vamos a utilizar la fuerza, ayer me lo preguntaban precisamente sobre la letalidad, dije que no vamos a regresar a ese modelo. ¿Qué es la letalidad? Es cuando son siempre más los muertos que los heridos y que los detenidos, es cuando hay un afán de exterminio, en donde se remata a los heridos”, expuso.

Sobre el enfrentamiento de ayer entre militares y un grupo de la delincuencia en Tepochica, Guerrero, donde 13 presuntos delincuentes fallecieron lo mismo que un elemento del Ejército, López Obrador lamentó el suceso, y dijo que se trata de inercias porque se dejó crecer la violencia por 36 años de gobiernos neoliberales.

“Es muy lamentable que esto pase, no queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a ser un llamado a que se abandonen las armas, no queremos que con la violencia se resuelvan los problemas. Hace falta la paz para el país, lo vamos a lograr, nada más que son inercias, se dejó crecer mucho este problema y vamos a buscar resolverlo”, mencionó.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Presidente reconoció que la demanda más recurrente que escucha de los ciudadanos durante sus giras de fin de semana, es que haya seguridad.

“Ayer que estuve en Villa de Ramos, en Pinos, me entrevisté ayer con tres gobernadores. Me esperó, porque volé a Aguascalientes, me esperó el gobernador de Aguascalientes, me acompañó un tramo y hablamos, y hablamos del tema de la inseguridad.; y luego, el gobernador de San Luis y luego el de Zacatecas.

“Y en esa zona donde fui están padeciendo inseguridad y ya la Guardia Nacional va a actuar ahí. Entonces, constantemente estamos atendiendo el que haya garantías a los ciudadanos. Me piden que se garantice la seguridad, me lo pidieron ayer en Los Hernández, en Villa de Ramos, me lo piden en Pinos, y donde voy, en unos lugares más, en otros menos, también lo debo de decir, y estamos atendiendo esto, todos los días”, mencionó.

Cuestionado acerca de por qué en la base de datos del informe de seguridad no aparecen los 13 policías que fueron asesinados el lunes en Aguililla, Michoacán, López Obrador expresó que se debe a que aún se están levantando las carpetas de investigación.

“Porque están haciendo las carpetas de investigación, o sea, no se registraron ni ayer, ni hoy, porque se están haciendo las carpetas de investigación. Incluso, en el caso de Michoacán se están reconstruyendo los hechos; se está sabiendo que fueron dos enfrentamientos, o sea, que antes de lo que pudo ser una emboscada, hubo un enfrentamiento donde perdieron la vida policías, primero, y luego fue la pérdida de más elementos de la policía estatal. Todo eso se está viendo. Hay una investigación en la zona, se está trabajando, y por eso no se ha registrado”, planteó.

