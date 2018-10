El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que conversó esta mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien abordó el tema del nuevo acuerdo comercial USMCA; su propuesta para crear bienestar en México y Centroamérica; y sobre la ceremonia de toma de protesta el 1 de diciembre.

López Obrador informó que recibió la llamada de Trump, mientras hacia el recorrido de su casa -en la zona de Tlalpan- al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde tomó un vuelo rumbo a Acapulco, Guerrero.

El presidente electo refirió que Trump le informó que el 1 de diciembre asistirá a México el vicepresidente de EU, Mike Pence, para la ceremonia de toma de posesión.

Destacó que, en la llamada, expresó a Donald Trump su satisfacción por el acuerdo comercial alcanzado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Tuvimos una conversación con el presidente Donald Trump, hablamos del acuerdo que se logró con Canadá, y al mismo tiempo se convierte en un acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para el comercio.

“Hablamos de la importancia de la firma inicial de este acuerdo, que en el caso nuestro nos da certidumbre económica, permite que haya confianza para la inversión en el mediano, largo plazo, de modo que fue un buen acuerdo, eso fue lo que conversamos y también hablamos de un siguiente paso: el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas entre México, Canadá, Estados Unidos, y se pueda invertir para el desarrollo de los pueblos de Centroamérica, de México, para enfrentar de esa manera, con desarrollo y empleo, el fenómeno migratorio”, dijo.

Entrevistado en una sala de abordar del AICM, López Obrador refirió que aprovechó el encuentro para plantearle a Trump su plan de desarrollo y bienestar en México y Centroamérica para reducir la migración hacia EU.

Abundó que acordó con Trump que una delegación de México encabezada por el futuro canciller, Marcelo Ebrard, viajará a EU a finales de este mes para presentarle dicho plan.

“Aparte del acuerdo comercial, el propósito es que podamos unir esfuerzos para que haya inversiones de los gobiernos para beneficio de los pueblos, con el propósito de que haya trabajo y bienestar en pueblos de Centroamérica y de México”.

—¿Qué le dijo Trump de su plan? –se le preguntó.

“Que lo ve con buenos ojos, va a ir una misión nuestra a Estados Unidos, en los próximos días. Se va a elaborar -por parte nuestra- este plan que incluye muchos proyectos de desarrollo de sur a norte, desde Centroamérica, la frontera sur de México, esto de Chiapas, el Caribe, incluye la siembra de árboles frutales y maderables, el Tren Maya, la construcción de la nueva refinería, la rehabilitación de las seis refinerías, el desarrollo del Istmo, incluye los camino de mano de obra en Oaxaca, incluye -de acuerdo a lo que se decida en la consulta- la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el desarrollo del Bajío, el impulso a la industria en Nuevo León, y la zona libre en la frontera norte, todo esto es un plan general para el desarrollo, estamos estimando una inversión conjunta de más 30,000 millones de dólares para el empleo.

“(La delegación) la encabeza Marcelo Ebrard, van a ir los encargados del gabinete responsables de lo económico y de lo comercial. Marcelo va a Japón, luego tiene que ir a Centroamérica para estas consultas y a finales de octubre va a tener este encuentro, y se tiene que buscar un acercamiento también con Canadá”, destacó.

—¿Qué le dijo acerca del arancel al acero? –le preguntaron los reporteros.

“No se trató ese tema, precisamente porque el enfoque es otro. Queremos que haya cooperación para el desarrollo y haya empleo en Centroamérica, que haya trabajo en México para atemperar el fenómeno migratorio; es un enfoque completamente distinto. Ahora hay condiciones porque ya se acordó lo del acuerdo comercial, entonces, en ese marco que da confianza para la inversión a mediano, largo plazo, de estabilidad económica-financiera, tiene este plan que proponemos para el desarrollo; que de esta manera el centroamericano pueda trabajar donde están sus familiares. Que la migración sea optativa, no obligatoria, y esto se logra si hay desarrollo, empleo y bienestar; ese es el nuevo enfoque”, aseveró.

—¿Donald Trump calificó la llamada como excelente, usted como la califica? –se le preguntó.

“Muy buena llamada, yo le reconocí al presidente Donald Trump que ha sido respetuoso con nosotros, y a partir de ese respeto hemos llegado a un buen entendimiento. Y nos importa mucho ese entendimiento porque nos permite mantener estabilidad económica y financiera en México, más allá de otro tipo de consideraciones, de apreciaciones, es un hecho, es una realidad de que Estados Unidos está bien; está pasando por un buen momento, entonces, yo no me meto ahora en otras cosas, a la parte política de otros países, pero sí por la vecindad que tenemos es importante que la economía de Estados Unidos esté bien, porque mucha de nuestra relación -se quiera o no se quiera- la tenemos con Estados Unidos. Y ahora hay crecimiento económico en EU, hay empleo, están pasando por un buen momento económico, entonces, el que tengamos en estas circunstancias buenas relaciones, ayuda a México, ayuda al país, ayuda mucho que no haya inestabilidad financiera, que no se nos debilite el peso, que podamos tener crecimiento económico por las circunstancias favorables del exterior, y en particular por las circunstancias de Estados Unidos”, refirió.

Finalmente, sobre el papel que jugará Jesús Seade una vez que concluya el proceso de acuerdo del USMCAN, López Obrador dijo que será parte de su gobierno, aunque evitó mencionar el cargo. Sin embargo, se ha mencionado como una posibilidad que Seade pueda ser Embajador de México en China.

“(Jesús Seade) sigue en el equipo, porque todavía no concluye el proceso. Él va a trabajar con nosotros, no termina su misión. No es: ya ayudaste, ya hubo acuerdo, y que te vaya bien. Va a seguir con nosotros porque es un especialista reconocido en México y el extranjero”, refirió.

