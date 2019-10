El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los 10 reporteros, camarógrafos y fotógrafos que ayer resultaron heridos al volcar una camioneta en la que viajaban en Sonora, no hayan tenido secuelas mayores.

Entrevistado previo a tomar un vuelo de Sonora a la Ciudad de México, el Presidente agradeció que los reporteros que cubren sus actividades, asuman “riesgos” que implica acompañarlo en las giras por el país, con sus propios recursos.

“Es muy lamentable lo que sucedió pero afortunadamente no pasó a mayores. De los dos compañeros que fueron intervenidos, tengo el informe que están bien, salieron bien, gracias por todo lo que hacen, por todo el riesgo que corren en estas giras, en este recorrido por el país”, dijo López Obrador.

Cuestionado acerca de sí podría ordenar que los eventos que realiza, sobre todo el fin de semana, no estén tan pegados para evitar que las camionetas sean conducidas a exceso de velocidad, López Obrador dijo que eso no es posible, como tampoco que reduzca sus actividades.

El mandatario consideró que una opción para evitar más riesgos para los periodistas, es que los medios de comunicación cubran sus actividades desde la Ciudad de México, o bien mediante corresponsales.

“Asumimos la responsabilidad también de dejar en libertad que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacerlo, si no hay condiciones que no se arriesguen y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros medios, con otros mecanismos.

“Eso no se puede (evitar que los eventos sean programados con un horario apretado entre sí), porque tenemos que visitar muchos pueblos. La mejor opción es que, los que no puedan asistir, que se queden en las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana que los medios que tienen corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor”, estimó.

