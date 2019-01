El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo muy “contento” de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya frenado la devolución millonaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una empresa cervecera.

“Se iba a hacer una devolución de miles de millones de pesos a la empresa Corona, a la Cervecería Corona (Grupo Modelo), en la Suprema Corte de Justicia, de devolución de IVA y la Suprema Corte resolvió improcedente la solicitud de la empresa.

“Si se hubiese aprobado eso hubiésemos tenido que devolver, esa es la cantidad, estamos hablando de miles de millones de pesos.

“¿Por qué lo digo? Porque se ahorró dinero con una actitud responsable de la Suprema Corte, del Poder Judicial. No todos los Ministros votaron a favor, pero los que votaron en contra tienen derecho a hacerlo porque es un criterio y son libres, y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes.

“Cuando me informaron del SAT de esa noticia —hay en el SAT una dirección de grandes contribuyentes—, cuando se me informó me puse muy contento, porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto”, comentó.

