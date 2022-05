El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el martes que el histórico embargo de Estados Unidos a Cuba es un "genocidio", al argumentar su postura de que la isla caribeña tiene que participar en la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en el vecino país.

Aunque ha asegurado tener una relación muy buena con su colega Joe Biden y que su postura no debería producir "una ruptura" con Washington, el mandatario mexicano ha reiterado que no asistirá a la cita continental que se llevará a cabo en Los Ángeles si no son invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"¿Por qué ese aislamiento? Es una política genocida (...) yo les diría que lucen mal", afirmó López Obrador en su conferencia mañanera, en alusión al embargo de Estados Unidos a la nación caribeña.