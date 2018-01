El senador Ernesto Ruffo Appel afirmó que el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador no tiene cuadros para gobernar, y por eso está convocando a políticos de “mediana preparación” de otros partidos.

Calificó como “mercenarios” a los panistas como Javier Lozano y Gabriela Cuevas que salieron del PAN, dijo, para ir a buscar “padrino” en el PRI y Morena.

“El señor López Obrador, si nos fijamos, no tiene cuadros para gobernar, y está desesperado buscando a personas con mediana preparación para que le ayuden a hacer eso. Algunos se ven tentados, pero no es un asunto que esté causando en Acción Nacional una corrida o un abandono, Acción Nacional sigue con sus números”, afirmó.

En entrevista, el senador Ruffo descartó una desbandada de militantes del PAN para responder al llamado que hizo López Obrador para sumarse a su proyecto. Sin embargo, aseveró que en Acción Nacional aún hay militantes que -aseveró- siempre han trabajado con el PRI.

“Como sucedió con el señor Lozano, y como lo que sucede con estos senadores que están en la mesa directiva del Senado: (Ernesto) Cordero, sus amigos influyentes que siempre trabajaron con el PRI, como son (Roberto) Gil Zuarth, (Jorge Luis) Lavalle y (Salvador) Vega.

No es novedad, esto viene de situaciones políticas de grupos que aprovecharon a Acción Nacional para hacerse de posiciones, y hoy que se está haciendo una nueva política, a través de México al Frente, ya no tienen padrino, no tiene quién los ampare, y están buscando otros. Son, digamos, mercenarios de la política”, sentenció.

En el caso de la senadora Gabriela Cueva, quien se sumó al proyecto de López Obrador, el senador Ruffo dijo que “no se llevó a un grupo de gente” y “no es la clase de personas que se necesitan para sacar al país a delante”.

“Gabriela está reflejando su propia agenda, es lamentable que gradualmente fue abandonando el camino de las convicciones para poco a poco irse sumando a sus intereses.

Este punto de su adhesión a AMLO, tiene que ver con que necesita ser legisladora para continuar con un puesto (presidenta de la Unión Interparlamentaria) que ella logró con apoyo del PRI”, sentenció.

Por su parte, la senadora panista Mariana Gómez del Campo -sobrina de la aspirante presidencial independiente Margarita Zavala- afirmó que no se ve en otro partido o como independiente.

“Soy panista de hueso colorado, pero tampoco estoy ciega. Sé que hay errores y muchas cosas que corregir”.

¿Cómo cuáles? -se le preguntó. “No dejar que se vayan panistas, al contrario, hay que incluir a todos, hay que mantener la unidad ese es el gran reto que tiene el partido”.

En coincidencia con el senador Ruffo, la senadora Mariana Gómez del Campo reconoció que la disputa en el PAN por las candidaturas será un tema de confrontación. “Pero uno sabe que a veces te toca ser candidato y muchas otras veces no. Yo estoy buscando hoy una candidatura por parte del Frente por la Ciudad de México (PAN, PRD y MC) para alcaldesa en Miguel Hidalgo”, comentó.

jmonroy@eleconomista.com.mx