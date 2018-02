Aunque dijo estar seguro de que ganará por “goliza, paliza o nocaut”, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recomendó “en buen plan”, al PAN y PRI, sustituir antes del 11 de marzo a sus candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Mede, pues aseguró que ambos caerán en las preferencias electorales por ser mencionados en actos de corrupción.

Entrevistado al término de una reunión que sostuvo a puerta cerrada con militantes de Morena en Nuevo León, el candidato aseguró que requiere contar con 600,000 ciudadanos (cuatro por casilla) en todos el país, para cuidar los votos del 1 de julio.

“Tenemos que organizarnos bien y ganar con amplia ventaja, para que no haya controversia (...) Para ganar por goliza como dicen en el futbol, por paliza en el beisbol o por nocaut en el box, para que los árbitros —que no les tenemos mucha confianza—, no vayan a hacer trampas”, aseveró.

Explicó que han avanzado mucho y que en varios distritos ya tienen completos a los representantes de casilla y él personalmente les tomará protesta.

Más tarde se reunió con empresarios, a quienes refirió que no tienen de qué preocuparse, porque en caso de ganar las elecciones, respetará la iniciativa privada y se promoverá a la inversión, garantizando los derechos de inversionistas.