El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que son muy pocas las personas desplazadas en el país a causa de amenazas, extorsiones o balaceras provocadas por grupos del crimen organizado y el narcotráfico.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el primer mandatario afirmó que el desplazamiento de personas a causa de la violencia no es un tema central en su gobierno por la baja incidencia que se presenta, estimó.

Sin embargo, ofreció que todo aquel que los solicite al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, recibirá apoyo de su gobierno.

“Son pocas, muy pocas las regiones en donde hay desplazados, no es el tiempo de antes. Y lo que se está haciendo en estos casos es buscando que la gente regrese a sus comunidades, a sus pueblos, eso es lo básico, como sucedió hace relativamente poco en Aguililla (Michoacán) y en toda esa región. Y lo vamos a seguir haciendo, pero si se necesita ayuda a desplazados, a gente que está sufriendo, eso es parte muy importante de nuestro trabajo, nada humano nos es ajeno, todo el apoyo para el que lo requiera. Pero no es un tema central, no es un tema que esté planteando permanentemente y ahí ya se sabe que tenemos que ayudar por cuestiones humanitarias, de justicia, porque así es nuestro gobierno.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó durante el 2021 alrededor de 40 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia, los cuales afectaron por lo menos a 44,905 personas en 10 estados del país: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sonora y Zacatecas.

De acuerdo con esa comisión, las cifras registradas el año pasado fueron las más altas desde el 2016. En el 2020, por ejemplo, fueron 24 eventos de desplazamiento interno masivo causado por violencia y 9,741 personas desplazadas.

A principios de diciembre del 2021 se registró un nuevo desplazamiento masivo debido a la violencia en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. En esa ocasión, el secuestro y asesinato de tres hombres detonó el desplazamiento de unas 150 familias, alrededor de 700 personas.

La CMDPDH estima que alrededor de 1,000 personas de varias comunidades del municipio de Jerez no han podido retornar de manera permanente a sus hogares desde el año pasado. Algunas familias visitan sus casas de manera temporal para realizar algún trabajo o tarea.

“Ante este escenario preocupante, que exige intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para prevenir nuevos desplazamientos, atender a la población desplazada y encontrar soluciones duraderas a su situación, durante el 2022 continuaremos reportando mensualmente la información más relevante relacionada con el contexto de desplazamiento interno en México”, mencionó la CMDPDH.

El pasado 20 de febrero, resguardados por elementos del Ejército, Guardia Nacional y de la Policia Estatal, decenas de familias de la comunidad Palmas Altas en Jerez, Zacatecas, continuaron el éxodo ante la violencia que provocan los enfrentamientos entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa (CDS).

Desde inicio de febrero, habitantes de esa comunidad abandonaron sus viviendas y han regresado en varias ocasiones por pertenencias.

Resguardados por elementos del Ejército y policiacos, familias enteras regresaron a Palmas Altas en camionetas para rescatar materiales de trabajo, documentación, vehículos, enseres domésticos, animales y mobiliario.

A su regreso, los habitantes encontraron fachadas de casas y vehículos marcados con las leyendas: “territorio CJNG” y “CDS”. Posterior a recoger sus pertenencias, las familias viajaron en caravana hacia otros municipios de Zacatecas, e incluso fuera del estado, a fin de resguardarse de la violencia que priva en la zona desde el año pasado.

