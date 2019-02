El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta la decisión judicial de liberar al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Consideró que esto queda de manifiesto que su gobierno no actúa por consigna. Insistió en que ya no hay persecución política y ya no se fabrican delitos.

“Yo respeto la decisión del Poder Judicial y lo que queda de manifiesto en este caso es que el nuevo gobierno no actúa por consigna; es decir, no se le obliga a ningún juez que se castigue a nadie. Nosotros somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial.

“No hay persecución política, no se usa al gobierno para perseguir a opositores, como era costumbre que fabricaban delitos a adversarios. Los que caían de la gracia de los gobernantes eran perseguidos, aunque pertenecieran al mismo régimen. Eso se terminó. Nosotros no tenemos fobia contra nadie, ni vamos a utilizar la ley para tomar represalias”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

