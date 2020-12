El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a los partidos opositores sólo les interesa la reelección de la Cámara de Diputados para controlar el Presupuesto de Egresos de la Federación e incurrir en corrupción en el manejo de los recursos públicos.

Ante la solicitud de la oposición al Instituto Nacional Electoral (INE) de vigilar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso electoral 2021, el mandatario aseguró que será respetuoso con las leyes electorales.

“Nosotros somos distintos, tenemos convicciones, somos demócratas. Que no se preocupen, nosotros no hacemos fraude, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo”, dijo López Obrador.

Asimismo, solicitó no emplear el presupuesto público para apoyar a partidos y candidatos, e hizo un llamado a garantizar elecciones libres, sin compra de votos, relleno de urnas, entrega de despensas, ni falsificación de actas.

“Solicitamos que no haya fraudes electorales y que nos ayude todo el pueblo a denunciar. No se van a solapar los delitos electorales, que ahora son delitos graves que pueden representar la cárcel sin derecho a fianza”, sentenció.

Agregó que a la oposición no le interesan las elecciones en estados y municipios, sino la renovación de San Lázaro, “porque debe saberse de que la facultad exclusiva de la Cámara Baja es la aprobación del presupuesto, y van a eliminar los programas sociales querer que regresemos a las partidas de moches”.

“Que le vayan pensando, yo no voy a ser cómplice de la corrupción y acudiría a la instancia legal que corresponda, pero no seré cómplice en la entrega de sobornos”.

Al ser cuestionado sobre la versión de que ya fue vacunado contra el nuevo coronavirus, el Presidente dijo que le corresponderá hasta marzo de 2021.

“No es cierto, imagínense cómo voy a hacer yo eso, yo lo que estoy haciendo es cuidarme hasta que me toque mi turno. Es parte de la politiquería, son muy inmorales nuestros adversarios, es una característica del conservadurismo, son mentirosos y corruptos”, declaró.

kg