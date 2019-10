El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no acusará con sus mamás y abuelos a quienes ayer causaron disturbios y daños en la marcha del 2 de octubre. “Lo vamos a dejar así”, dijo. El mandatario reconoció que durante la manifestación se presentaron hechos de violencia, aunque —a su juicio— no pasó nada grave. Defendió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues dijo que no expuso a los ciudadanos con los llamados “cordones de paz”.

En Palacio Nacional, López Obrador expresó que le gustó que la gente haya participado en los llamados “cordones de paz”; incluso narró que la escena que más le gustó fue la de un policía con su escudo que no enfrentó a uno de los “provocadores”, y luego un adulto mayor se acercó para pedirle al joven evitar los destrozos.

“Nos ayudó mucho la gente, los ciudadanos, les mandamos un abrazo afectuoso a los que de blanco hicieron estos cordones de paz y evitaron actos violentos; también a la gente que no estaba de blanco pero que estaba en la calle y ante estos hechos ayudó mucho. (…) Fue un plan conducido por la jefa de Gobierno, con el apoyo del gobierno federal, pero ella condujo muy bien todo el proceso para que se evitara la violencia”, comentó.

López Obrador fue cuestionado acerca de cuál será el procedimiento para que acuse con sus mamás a quienes ayer causaron destrozos, y dijo que “lo vamos a dejar así”. “Eso ayuda, porque la mamá, los papás, los abuelitos, ayudan mucho, claro que ayuda la familia, es que muchas veces no se sabe en la familia qué están haciendo los jóvenes, y cuando se enteran ayudan, nada más que lo vamos a dejar así hasta ahora”, refirió.

El Presidente también fue cuestionado acerca de las críticas que se hicieron por haber expuesto a ciudadanos y funcionarios de gobierno de la Ciudad de México, a lo que contestó que él “tiene otros datos” y que ayer salieron muy bien las cosas.

Consideró que no se expuso a los trabajadores del gobierno de la Ciudad, porque nadie iba a responder a una provocación.

“Yo tengo, ahora sí, otros datos, y tengo la información que salieron muy bien las cosas. Nuestros adversarios se frotan las manos, pero siempre se quedan con las ganas. Les da ansia. No pueden. Imaginen ¿qué seriedad puede haber en un planteamiento que supone un riesgo para quienes de blanco buscan que no haya violencia? Esos mismos, si en vez de ciudadanos vestidos de blanco, fuesen granaderos ¿qué dirían si hubiesen golpeado los policías a los manifestantes? Represores. Están muy desesperados los conservadores”, sostuvo.

