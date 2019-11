El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará línea a los senadores de su partido, Morena, para designar a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; aseguró que no tiene preferencia por las candidatas que propuso: Ana Laura Magaloni, Margarita Ríos-Farjat y Diana Álvarez Maury.

“Viene la elección que hace el Senado para el nuevo ministro de la Corte, enviamos una terna, son tres mujeres, ya lo saben; además, se trata de senadores, de gente con criterio, gente que ejerce su libertad, que actúa con independencia, pero no sobra decir, porque antes era otra la costumbre, no está demás decir: No hay línea, no simulamos”, aseveró.

En Palacio Nacional, en su conferencia matutina, López Obrador insistió en que, en gobiernos anteriores, el Presidente mandaba una terna al Senado “pero con palomas mensajeras o con halcones se llevaba la instrucción de quién iba a ser el bueno y todo era una faramalla”.

El pasado 5 de noviembre, también durante su conferencia, el presidente López Obrador sugirió a los senadores que le entregaran el cargo de titular de la CNDH, no a académicos ni as expertos, sino a personas involucradas en la lucha en favor de los derechos humanos, en específico a Rosario Piedra Ibarra.

“Mi opinión es que no sean sólo profesionales de los derechos humanos, profesionales en el sentido de que estudiaron una maestría, un doctorado en derechos humanos, pero son académicos; yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia de violaciones de derechos humanos, entregarles a ellos la encomienda”, planteó.

El 12 de noviembre, Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la CNDH, a pesar de la exigencia de una parte de la oposición en el Senado que exigía reponer la votación, ya que la nueva Ombudsperson no cumplía el requisito de no tener militancia partidista un año antes.

Ayer el presidente López Obrador aseguró que si bien Ángel Carrizales no fue considerado por el Senado en cinco ocasiones por su falta de experiencia en el sector energético, con él sí “pasó la prueba” para nombrarlo titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). “Ángel es una persona con capacidad, es un profesional, es una gente honesta que tiene nuestra confianza y es mi facultad el nombrarlo. Sí tiene experiencia. (…) Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven?”, planteó.

