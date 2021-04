El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes en su conferencia de prensa matutina, que “afortunadamente hay menos contagios” de Covid-19 y señaló que no hay una tendencia a la alza que “nos pueda significar el que va a haber una tercera ola”, dijo.

Para evitar una alza de contagios, el Presidente hizo un llamado a la población a no confiarse y continuar cuidándose, “es lo más importante, el que nos cuidemos nosotros, que actuemos con libertad y que sepamos cuidarnos”, indicó.

El primer mandatario destacó que un factor que ha ayudado a la disminución de casos de Covid-19 en el país, es la vacunación de personal médico y adultos mayores de 60 años y más.

López Obrador resaltó que esta semana se terminará de vacunar contra Covid-19 a toda la población de adultos mayores por lo menos con una dosis, y dijo “van a quedar los que no quisieron vacunarse, pero no descartamos que cambien de parecer”, porque, dijo, los que no se vacunaron en la aplicación de primera dosis podrán hacerlo cuando los brigadistas lleguen a su municipio para la segunda dosis.

Resaltó que su vacunación fue pública justamente para dar un ejemplo “de que no corremos riesgos y que lo mejor es protegernos, no hay efectos secundarios, riesgosos graves si nos aplicamos la vacuna, lo que hay es una reacción como cualquier aplicación de vacuna”, señaló.

El Presidente destacó que el domingo pasado se terminó de vacunar al personal educativo de Nayarit y Veracruz. “Se va a continuar vacunando a maestras y maestros a trabajadores de la educación para que podamos reiniciar las clases presenciales”, dijo.

López Obrador indicó que el Gobierno está vacunando tanto al personal de educativo del sector público, como del sector privado, “lo mismo que hicimos en salud, porque hay mucha manipulación de que no quisimos o no hemos querido vacunar a los médicos del sector privado, no es cierto, eso no es cierto, es falso, eso es politiquería, que como hay ahora proceso electoral, campañas se aprovechan para distorsionar las cosas”, dijo.

Y aseguró que “todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud de los hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo Covid han sido vacunados”.