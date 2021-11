El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene ningún plan para construir plantas que produzcan energía a base de carbón o combustóleo.

“Nosotros no tenemos ningún plan para construir plantas que produzcan energía ni con carbón ni con combustóleo. Es más, estamos ahora invirtiendo para procesar combustóleo y convertirlo en gasolinas, por eso es la inversión de 60,000 millones de pesos en Tula, para darle continuidad a una obra que habían dejado inconclusa, una coquizadora, y esto va a significar menos contaminación, menos uso de combustóleo”, sostuvo el mandatario durante su conferencia mañanera.

El titular del Ejecutivo federal dijo que el país sólo cuenta con dos carboníferas en Coahuila, pero sólo está trabajando una planta. Indicó que en Guerrero hay una planta de combustóleo y de carbón. “Nada que ver con lo que producen de carbón en Estados Unidos y Alemania”, sostuvo.

El primer mandatario del país refirió que su plan de energía contempla tres acciones.

“Lo que estamos planteando son tres tipos de plantas: un parque de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora; la modernización hasta ahora de12 hidroeléctricas, que se le van a cambiar turbinas y equipos, y esto va a significar generar más energía con la misma agua sin contaminar, y además es energía limpia y barata”, dijo.

“Y una planta termoeléctrica de ciclo combinado para la península de Yucatán, una Mérida y otra en Valladolid para atender la demanda en la península”, apuntó.

El político manifestó que en 2013 le faltó pueblo para detener la reforma energética que se aprobó ese año en el Congreso, e insistió en que dicho cambio constitucional y legal no significó una inversión destacada por parte de la iniciativa privada en la generación de energía.

Reiteró que Pemex aporta actualmente el 98% del crudo. “Un engaño, una estafa, las llamadas rondas, o lo que significó la privatización del petróleo”, dijo.

“¿Por qué no cancelamos esos convenios? Porque no queremos dar elementos para que se diga: se está expropiando, no se está respetando los acuerdos, no se respeta el Estado de derecho. No, ahí está, es como un testimonio a la corrupción”, argumentó.

En tanto, el presidente López Obrador manifestó que hay 60 presas en el país, aunque no todas tienen turbinas para generar energía.

“Por ejemplo, ya está funcionando la presa Picacho en Sinaloa, está abasteciendo de agua a Mazatlán, que tiene agua ahora suficiente. Vamos a hacer un acueducto para llevar agua a otros municipios de Sinaloa, a Concordia, porque esto suele pasar, ahí está la presa de Concordia y en el municipio de no hay agua; entonces nos comprometimos a hacer el acueducto”, refirió.