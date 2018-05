El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, alcalde con licencia de Cuernavaca, tuvo hoy su primer mitin como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Morelos.



Lo hizo apadrinado por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en un mitin en Cuautla, Morelos.



Al ex futbolista se le escuchó trastabillar en su discurso, y con ideas sueltas.



El alcalde con licencia criticó al gobernador perredista Graco Ramírez, porque -dijo- no baja a la gente los recursos federales.



Afirmó que de ganar las elecciones, fiscalizaría a los alcaldes para que no roben.

Cuauhtémoc Blanco dijo que acudirá al debate entre los aspirantes al gobierno del estado, aunque sabe que le van a dar “hasta con la cubeta”.



“Si queremos hacer historia, estamos en sus manos de todos ustedes; en sus manos estamos”, dijo durante el mitin.

Cuauhtémoc Blanco, candidato al gobierno de Morelos por Morena, dijo que si gana en las #Elecciones2018 vigilarán a los gobiernos municipales para que no se "claven la lana" de las personas. pic.twitter.com/cTeITthfvE — El Economista (@eleconomista) 4 de mayo de 2018

jmonroy@eleconomista.com.mx