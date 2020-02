Ante las manifestaciones que se realizaron este día afuera de Palacio Nacional por parte de grupos feministas que protestan contra la violencia de género y los feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta las movilizaciones.

En su conferencia de prensa de este viernes, el mandatario federal aseveró que todos los días se realizan acciones para garantizar la tranquilidad en el país y que ante el tema del feminicidio él no esconde la cabeza en la arena, ni evade su responsabilidad, pues "no es la política del avestruz".

“Todo nuestro respeto para el movimiento feminista. Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia, estamos atendiendo el problema de los feminicidios. Celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie”, dijo.

López Obrador fue cuestionado por la activista y periodista Frida Guerrera quien le pidió al mandatario se posicionaría claramente sobre los feminicidios, para evitar que se tergiversarán sus mensajes ante la opinión pública y ante las organizaciones de feministas.

La activista que fue una de las primeras reporteras en denunciar el caso de una niña de cinco años asesinada, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en el Bordo de Xochiaca en el Estado de México, y que a dicho caso se le conoció como “calcetitas rojas”.

“Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020, más de 300 homicidios si hablamos en general (…) Perdón que haya levantado la voz, pero a eso vine justamente, a que nos deje claro entonces cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres. Si de verdad se va a hacer algo y no nada más va a ser simulación”, expresó.

“Ya manifesté que estamos en contra del feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días, todos los días, para garantizar la paz y la tranquilidad. A lo mejor si se tratara de los gobiernos anteriores, que se enteraban de los homicidios, del feminicidio, de la violencia, por una tarjeta que les entregaban sus subalternos, podrías tú decir lo que estas sosteniendo, pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz”, respondió el presidente.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno ha dejado en claro que está en contra de que se eliminara el delito de feminicidio del marco legal y que además del pronunciamiento público, la propuesta se detuvo.

“Cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio, en la mañana de ese día apenas empezaban a hacer los cuestionamientos, opiné que eso se tenía que parar; pero no sólo lo opiné, se paró la posibilidad de hacer esa reforma. Entonces, no tengo ningún problema de conciencia”, indicó.

López Obrador celebró la manifestación afuera de Palacio Nacional, pues aseguró que él también se manifestó, por lo cual no es un gobernante surgido de la “elite, insensible o simulador”.

“Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando. Y deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres. Eso es lo que yo deseo y en eso estoy”, refirió.