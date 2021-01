Luego de que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova planteará la suspensión de la transmisión de las mañaneras por dos meses debido al periodo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que se trata de una actitud intolerante y que atenta contra las libertades.

Incluso, el mandatario acusó que lo que se busca desde el INE es afectar su derecho a la libertad de expresión, por lo que acudirá a instancias judiciales al calificar la acción como un acto de censura desde la autoridad electoral.

“Aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México no pueda hablar el presidente, que no pueda opinar. Que no se preocupe el director del INE, no somos iguales (…) no haremos nada que afecte la democracia”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Además de acusar que es un acto de censura, que, dijo, está de moda a nivel mundial, lo planteado por el INE, el mandatario también señaló que lo que se busca es silenciar y “realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación! ¡Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información!”, sostuvo.

Asimismo, explicó que acudirá a las instancias judiciales en el caso de que haya una prohibición por parte del INE, pues, a su parecer “eso no puede prosperar desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal”.

En tanto, llamó al presidente del INE no preocuparse del tema, al tiempo que lo acusó de haber avalado fraudes electorales, violar la ley y entregar registros a nuevos partidos.

“Venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Él, por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos. Durante mucho tiempo se mantuvo una política fraudulenta, antidemocrática en el país”, acusó.