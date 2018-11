El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que aceptó que un consejo asesor empresarial lo acompañe en el ejercicio de gobierno. Destacó que se reunirá con ellos cada dos o tres meses para recibir sus comentarios en materia de política económica, a fin de lograr un crecimiento del 4% anual, generar empleos y garantizar el bienestar de toda la población.

“Ayer me reuní con unos empresarios, y me gustó mucho porque de ellos salió, que quieren apoyar, y que quieren ser consejeros del Próximo Presidente de la República, y les tomé la palabra, quieren ser miembros de un consejo asesor del Presidente, me quieran ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones.

“Van a estar coordinados por Alfonso Romo, que es el propuesto para Jefe de la Oficina de la Presidencia. Quienes van a formar parte de este consejo asesor empresarial; va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez; Olegario Vázquez Aldir; Carlos Hank González; Daniel Chávez; Miguel Rincón; Sergio Gutiérrez, que es un empresario de Nuevo León, un empresario que conozco, acerero, una gente extraordinaria. Y va a estar también Miguel Alemán hijo.

“Ellos se ofrecieron a ser parte de este consejo asesor empresarial; me voy a reunir con ellos cada dos, cada tres meses. Y ellos y yo, vamos a invitar a otros empresarios para que este consejo se vaya fortaleciendo, se va convirtiendo en una institución de la sociedad civil, que ayude al gobierno para que logremos entre todos el progreso con justicia de México, que haya crecimiento y que haya bienestar. Si necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Y les digo que no deben preocuparse, porque yo sé muy bien qué debe de llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, más pobre”, expresó Obrador en un video subido a sus redes sociales.

Alfonso Romo me ayuda de enlace con los empresarios de México; un grupo de ellos aceptó formar parte de un Consejo Asesor de apoyo al próximo presidente: https://t.co/JGcp5tx1WS pic.twitter.com/wyj3f3YO5p — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de noviembre de 2018

“Vamos a atender a todos, porque este es un gobierno para todos, pero estoy convenciendo a todos de que debemos atender primero a los más necesitados. Que los más necesitados. El que se quedó atrás le demos la mano para que caminemos todos juntos”, concluyó.

