El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto ya ha intervenido en el proceso electoral, al asegurar que hay un proyecto político que promueve los “dogmas del pasado” en materia de la reforma energética.

En un video difundido en sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a la intervención del Ejecutivo federal, no caerá en provocaciones. “No voy a caer en ninguna provocación. No me voy a enojar, corazón caliente, cabeza fría”.

Cabe destacar que al encabezar la ceremonia por el 80 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Peña Nieto afirmó que en democracia, los mexicanos tendrán la oportunidad de comparar la consistencia y la congruencia de distintas propuestas políticas para el desarrollo del sector energético. “Habremos de contrastar, en cada uno de los actores, las acciones de ayer con las posiciones de hoy. Los dogmas del pasado con los postulados del presente”.

El Ejecutivo federal argumentó que en materia de la reforma energética, “las alternativas pasan por cancelar o preservar la libertad de los consumidores, de elegir entre distintas opciones; de regresar a un modelo cerrado o privilegiar la apertura y la competencia”.

Luego de que en días pasados Andrés Manuel López Obrador había ofrecido el voto de confianza a Peña Nieto por su comportamiento durante el proceso electoral, este sábado el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que ya hubo un acto de intervención del Ejecutivo federal.

“Ayer el presidente Peña, contrario a lo que había ofrecido, ya se mete diciendo que en la elección del 1 de julio se va a decidir si se mantiene la reforma energética, o se cancela. Yo no voy a caer en una provocación, sólo comentarles que vamos a rescatar el petróleo, vamos a rescatar la industria eléctrica, lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, no vamos a cometer ninguna arbitrariedad.

“Lo único, es que lo recursos naturales del país, van a ser para beneficio de los mexicanos, y no va a haber gasolinazos, eso sí se los puedo garantizar, ni va a aumentar la luz ni va a aumentar el gas como ha venido sucediendo en este sexenio; no hay ninguna justificación para que aumenten los precios de los energéticos; nuestro país tiene petróleo y estamos comprando las gasolinas por el negocio que tienen los huachicoleros de arriba. Todo eso se va a terminar, vamos a cambiar las cosas”, refirió el abanderado presidencial.

