La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) consideró que deben regularse de una manera más estricta los vehículos con hologramas 1 y 2.

Detalló que en ellos se concentran más de la mitad de las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros en circulación en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).

En un comunicado para emitir su postura sobre la propuesta de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) para mejorar la calidad del aire, refirió que de acuerdo con registros de Came en 2014, un vehículo nuevo (holograma 00) emite en promedio entre ocho y hasta 12 veces menos contaminantes que un vehículo con holograma 2.

“Los autos nuevos únicamente contribuyen entre el 0.8 y el 2.7 por ciento del total de contaminantes criterio (PM10, PM2.5 y NOx) en la ZMVM, razón por la cual, cuentan con incentivos tanto en la NOM 167 federal como en el actual programa de verificación vehicular de la Ciudad de México y el Estado de México”, apuntó.

La AMIA también consideró que para mejorar la calidad del aire se requieren combustibles más limpios, sin embargo, “la disponibilidad de gasolina y diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) se ha retrasado por más de una década”.

Por otra parte, comentó que para que los vehículos con nuevas tecnologías, como híbridos, eléctricos y de celda de combustible/hidrógeno sean accesibles, es indispensable instrumentar un esquema de incentivos económicos y prerrogativas al uso de este tipo de vehículos.

Además, para acelerar su introducción, es necesario incentivar e incrementar la infraestructura, como los puntos de recarga, por lo que el apoyo del gobierno federal y estatal en estos rubros es fundamental.

“La industria automotriz en México cumple cabalmente con las especificaciones de la NOM 042 que regula las emisiones de los automóviles nuevos. El avance tecnológico para la reducción de emisiones está condicionado a la disponibilidad en todo el territorio nacional de los combustibles UBA”, señaló.

Añadió que la Came pretende imponer, de manera anticipada a lo establecido en la NOM 042, el avance tecnológico para reducir emisiones en vehículos nuevos, ignorando la carencia de combustibles UBA en todo el país, así como los procesos de planeación de producto que las armadoras llevan a cabo.

Advirtió que aplicar restricciones a la circulación de vehículos nuevos podría reducir los incentivos para la compra de estos, los cuales son más eficientes y de menores emisiones, así como incentivar la compra de vehículos adicionales e incrementar el parque vehicular y las emisiones.

Actualmente la verificación y restricción vehicular (Hoy No Circula) no aplica en toda la región de la Came, por lo que extender esta obligación en toda la megalópolis será una medida eficaz para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del aire.

La Asociación recomendó mejorar la cobertura del transporte público y hacerlo más seguro con el objetivo de que sea una opción viable para la movilidad de la población, y consideró necesario aplicar la regulación a motocicletas nuevas en el corto plazo y no hasta el 2021.

