El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que ya no faltarán medicamentos en hospitales y unidades médicas. Admitió que hay falta de vacunas, pero dijo que esto se trata de una carencia a nivel internacional, y prometió que en noviembre el gobierno ya contará con todas.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el Presidente resaltó que ya “se está normalizando todo el abasto de medicinas”.

Insistió en que farmacéuticas y políticos vendían al gobierno medicamentos muy caros. Argumentó que el gobierno federal compró el año pasado 90,000 millones de pesos en medicamentos, y sólo tres empresas le vendieron casi el 70 por ciento.

“Tenemos la responsabilidad de que no falten las medicinas. Pero en este caso, imagínense, querer chantajear con la medicina para los niños de cáncer, eso no lo íbamos a permitir; y aunque se diga que todavía no hay medicinas, pues ya se trajeron los medicamentos de Francia y ya se distribuyeron. Y desde luego, tenemos que ir resolviendo sobre otros medicamentos”, comentó.

López Obrador dijo confiar en que los laboratorios mexicanos y los distribuidores “cambien de actitud, y que se convenzan de que ya no es lo mismo, que ya no hay influyentismo, porque repartían, maiceaban desde arriba hasta abajo, tenían incluso en el sector salud empleados a su servicio”.

Aseveró que ya lleva recorridos 67 de 80 hospitales rurales, y que está pendiente del abasto en cada región del país y en cada hospital; “y ya inició el plan para que no falten los medicamentos, que no falten los médicos”, refirió.

Admitió que en el caso de las vacunas, sí hay una falta de ellas, aunque argumentó que se trata de un fenómeno a nivel mundial, “y se han comprado ya estas vacunas, a partir de noviembre empiezan a llegar las vacunas que faltan”.

Finalmente, el Presidente dijo que está pendiente de convocar a médicos y especialistas que quieran trabajar en centros de salud rurales.

“Y he hecho el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud poco a poco, pero vamos a cumplir, se van a basificar todos los trabajadores del sector salud, más de 80,000 en el sexenio o en el tiempo que yo dure, antes de terminar van a quedar basificados. Estamos trabajando en esto, se están haciendo cambios para resolver el problema de los medicamentos”, concluyó.

