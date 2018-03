Tijuana. Ante el incremento de actos violentos en nuestra ciudad durante los primeros dos meses del año -con más de 200 asesinatos-, el Centro Empresarial de Tijuana externó su preocupación al considerar que no hay una estrategia clara para resolver el problema.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández, señaló que es alarmante el crecimiento observado durante el mes de febrero, el cual a pesar de contar con sólo 28 días, registró 104 asesinatos una mayor cantidad de los ocurridos en enero con 103.

Dijo que si bien se necesita una estrategia integral con un enfoque sistémico que incluya a jueces, fiscales y a policías, también debe estar presente la participación de los sectores públicos, privado y social.

No puede ser que no veamos avances en este tema. Nuestras autoridades aseguran estar trabajando arduamente para disminuir la inseguridad, y que si no fuera así, las cifras criminales serían más altas, eso francamente da miedo , lamentó.

Además advirtió que el tamaño del problema exige nuevas estrategias y líneas de acción para enfrentar la inseguridad, más cuando de acuerdo al Foro Económico Mundial en materia de competitividad, señaló que el costo generado por el crimen y la violencia para los negocios, son los factores que más obstaculizan el crecimiento de las empresas.

Al respecto, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, anunció la llegada de elementos del Ejército Mexicano para instalar campamentos militares en los puntos con mayor índice de violencia como el este o el centro de la cuidad.

Explicó que el apoyo fue solicitado luego del incremento que se ha dado, pero además de la presencia castrense también se decidió reforzar los patrullajes en coordinación con las corporaciones de los tres ordenes de gobierno y agentes ministeriales.

"No hay fecha fija, y no se puede revelar la estrategia pero la intención es responder a lo que sucede en el estado y garantizar la protección de la gente", indicó.

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco-Servytur) en Tijuana, Gilberto Leyva Camacho, dijo que es necesaria la presencia del Ejército como hace 10 años, durante la peor época de violencia en la cuidad.

"La realidad es que las seguridad se le escapó de las manos a la autoridad, no hay un control y se necesita un apoyo extraordinario para evitar más violencia de la que estamos viendo con asesinatos y también secuestros", advirtió.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que desde que inició el año a la fecha se han registrado por lo menos 240 asesinatos, de los cuales entre 70 y 80% está relacionada con la delincuencia organizada y la venta y compra de drogas.

Además, se han reportado por lo menos dos secuestros aunque en ambos casos las víctimas fueron rescatadas.

