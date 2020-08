El pasado 31 de julio se cumplieron 20 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México y me di a la tarea de clasificar sus buenos y sus malos momentos que platicó en algunas conferencias, de sus malos, algunos han llegado a significarle crisis, ya sea por la pérdida de popularidad, por el retroceso de variables reales o por los problemas al interior de su gobierno. Estas son, en mi opinión, las 10 principales “crisis” que ha enfrentado en sus primeros 20 meses.

1. Desabasto de Gasolina. A finales de 2018, antes de cumplir el mes, declara la guerra al huachicoleo y el país sufre durante casi un mes desabasto de combustible en más de la mitad del territorio. Y en medio de esta crisis, la explosión de un ducto en Hidalgo provoca muertos que aun se recuerdan con tristeza.

2. Desabasto en hospitales. Este no es un tema de 2020, ya desde el año pasado el sistema de salud mostró las debilidades, edificios sin terminar, mal equipados y además se generó un desabasto de medicamentos. El fracaso del arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) era previsible.

3. Caravanas migrantes. Desde finales de 2018 en el sexenio anterior se inició un movimiento migratorio que organizaba a centroamericanos (y de otros países) para atravesar con mayor seguridad México, esto generó oleadas de ciudadanos llegando a la frontera esperando pasar a Estados Unidos y la reacción del presidente estadounidense Donald Trump amenazando con poner aranceles crecientes a los productos mexicanos, el presidente López Obrador llamó a la unidad, pero antes de un evento en Tijuana todo se solucionó cuando México aceptó “parar” la migración utilizando para ello a la guardia nacional, lo que fue criticado como una sumisión a los deseos de Trump.

Foto: Reuters

4. Renuncia de funcionarios. Han renunciado muchos pero de ellos son dos los que han llamado más la atención, Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusando de que no se estaban haciendo las cosas bien; Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una carta muy fuerte acusando de conflicto de intereses, decisiones sin sustento y funcionarios sin capacidad. Esta crisis no creció por la reacción rápida del presidente de nombrar a un secretario de hacienda nuevo con alta credibilidad.

5. Bajas en la calificación de la deuda. Este es un tema que al presidente le molesta, se ha peleado con las calificadoras, las ha llamado neoliberales, pero sabe que las requiere porque de ellas depende la tasa de interés que nos cobran y por ende los recursos destinados a pagar la deuda que irían en detrimento de los fondos para sus programas sociales; cada vez que hay un descenso de la calificación a la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Federal de electricidad (CFE) al presidente se le ve molesto, esta crisis no se ha solucionado, es una crisis en proceso.

6. Ovidio Guzmán. Este tema lo va a perseguir incluso cuando deje el poder, la escena de una persona detenida o retenida, (cualquiera que sea el término legal) que logra su liberación “chantajeando al gobierno” es penosa, y no por la decisión en sí que coincido que fue la mejor en ese momento, sino por haber llegado a ese momento precisamente, evidenció falta de planeación, desconocimiento del terreno, subestimaron al adversario, etc. Una crisis pasada pero que lo seguirá.

Ovidio Guzmán. Foto EE: Archivo

7. Padres de niños con cáncer. El Presidente ha tenido facilidad para enfrentar a sus adversarios políticos pero dificultad para atender a víctimas reales como son los padres de niños con cáncer, que se han manifestado desde 2019 por la falta de medicamentos o de atención médica; a estos grupos no se les puede acusar ni etiquetar como adversarios, sino que pelean por causas reales y justas. Recientemente se abrió la posibilidad de que la situación mejore con la nueva ley de adquisiciones, pero el hecho de no haberlos atendido ni hacer empatía con ellos ahí queda.

8. El feminismo. Otro grupo con el que ha sido incapaz de hacer empatía es con el de las feministas, y no porque no haya luchado en su momento con muchas feministas para lograr modificar leyes, sino porque el feminismo hoy ya cambió, porque las feministas hoy son activistas, luchadoras y no les basta que haya leyes e instituciones, quieren resultados y de nuevo sus peleas son justas. Este tema también está en proceso, el Presidente no ha encontrado la forma de enfrentarlas con éxito para ambos.

El 21 de febrero de 2020, mujeres miembros de diversos colectivos feministas y estudiantes marcharon en diversas ciudades del país para realizar una protesta pacífica por los feminicidios que han habido en el país. Foto: Cuartoscuro

9. La inseguridad. No podemos ubicar en un momento esta crisis, simplemente todo su gobierno ha estado pintado de cifras negativas, recibió un país muy mal y su logro ha sido “mantenerlo mal” usando la maroma retórica de “paramos la tasa de crecimiento” o “cambió el punto de inflexión”, eso no es un logro. Los mexicanos queremos seguridad, no preservar la inseguridad.

Foto: Cuartoscuro

10. Por último, la más evidente y que será la crisis sexenal, el Covid-19, muertos, muchos muertos, miles de muertos, que a la mejor no todos tenían que haber muerto y que eso será análisis de la comunidad científica donde, creo, saldremos mal parados, pero que además traerá una caída económica sin paragón, desempleo y pobreza de muchos, negocios cerrados, y aunque sea cierto que la caída más fuerte ya pasó, lo que sigue serán caídas menores o lenta recuperación que dificultará la gestión de gobierno porque tendrá menores ingresos y más gastos.

El pasado 21 de junio el Presidente supervisó hospital de Cuernavaca y se simuló visita a enfermos de Covid-19. Foto EE: Cortesía Gobierno de México.

Muchas crisis se quedan afuera, pleitos, declaraciones, recortes, etc. pero para mi estas son las 10 principales de los primeros 20 meses del gobierno de López Obrador.