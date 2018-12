Una de las diatribas actuales es la amenaza del presidente de la República de limitar los sueldos, salarios y dietas de los poderes Judicial y, en menor medida, del Legislativo, lo que vulnera la autonomía de las esferas del poder estatal y da cuenta del presidencialismo exacerbado que se empieza a imponer, justo cuando hace algunos años estábamos ciertos de que habían acabado los tiempos de la Presidencia imperial.

Parece que el modo de “producción presidencial” es natural del mexicano. Caudillo, dictador o presidente, cualquiera de estas figura fuertes y, salvo la última, por definición autoritarias, resultan sumamente atractivas para el elector mexicano, independientemente del marketing político y la elección (ir)racional, teoría esta última que no suscribo ni de casualidad, porque cada día me cada me convenzo más de que la cultura general y la política en particular son absolutamente definitorias en la conducta de los electores.

En ese sentido, Andrés Manuel era el candidato que mejor se ajustaba a la idiosincrasia del mexicano promedio. “Me canso ganso” es la frase del año porque en ella se condensa el voluntarismo de gobernante y buena parte de los gobernados. Me cansó ganso responde a quienes no tienen límites y por ello se deshacen de los obstáculos que encuentren en su camino para lograr sus propósitos sin reparar en los daños colaterales. Pese a que el diagnóstico de López Obrador sobre la situación del país es atinado, las formas en que se pretende resolver la problemática son las que verdaderamente están fuera de lógica y proporción. Si se quieren corregir las distorsiones del gasto público, la lupa no debe dirigirse exclusivamente en el capítulo mil del Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal, destinados a las remuneraciones de los trabajadores al servicio del Estado —pago de sueldos, honorarios y remuneraciones, prestaciones, estímulos, pagos del SAR y por concepto de riesgos laborales, entre otras cosas—, sino en otros capítulos del gasto corriente.

A mi juicio, en el capítulo dos mil, destinado al pago de materiales y suministros, habría mucha tela de dónde cortar. Justo ahí es donde se observaban dispendios escandalosos como la compra de materiales por más de tres o cuatro veces su valor: desde el cloro para la limpieza, escobas hasta computadoras, impresoras, material de oficina, combustibles, refacciones y, de manera muy importante, productos farmacéuticos para el sector salud.

En este último rubro, hay empresas, que venden desde gasas hasta fármacos oncológicos. Supuestamente hay competencia entre los distintos proveedores, pero en el IMSS todo era marca PISA. Me consta porque me eché un tratamiento de casi dos años, durante los cuales me dediqué a observar la lógica administrativa de los servicios de salud, los productos que usaban, si estaban siempre disponibles, si había dispendio, etcétera. Sólo me tocó un par de veces que faltaba un cierto tipo de agujas para catéteres y otra vez que algunos pacientes se tuvieron que regresar a sus casas porque no tenían en almacén el medicamento correspondiente, algo deplorable en pacientes oncológicos.

Digresión aparte, el capítulo tres mil también debe ser objeto de puntual control, pues ahí se encuentran los suministros relativos al pago de comunicaciones telefónicas, correo y telégrafo, arrendamientos de inmuebles, vehículos de toda índole, terrenos, maquinaria, equipo, mobiliario y, rubro importantísimo, asesorías externas, estudios, investigaciones y otros servicios. Aquí sí se va mucho dinero y resulta mucho más oneroso que el pago de sueldos y salarios, que al final es el pago por la inversión en capital humano.

En el capítulo tres mil también se incluye pago por servicios bancarios y financieros, así como subcontratación de servicios, pago por impresos, mantenimiento de equipo, limpieza, conservación de bienes muebles e inmuebles, todos los gastos de comunicación social y difusión, servicios oficiales, protocolo nacional e internacional, viáticos nacionales e internacionales, gastos de la Presidencia, gastos del servicio exterior y toda clase de pérdidas del erario, entre ellas las liquidaciones… En este rubro sí sería altamente recomendable revisar con lupa, aunque sería prudente excluir del recorte los sobresueldos de los diplomáticos destinados a misiones en el exterior, los que, por cierto, ya empezaron a recibir cheques con la disminución salarial anunciada.

Resulta indignante que a los diplomáticos, que viven en Londres o en Tokio, donde la vida es estratosféricamente cara, se les resten las ayudas para cubrir gastos de colegiatura y vivienda. Y resulta indignante porque sus hijos tienen que ir a determinadas escuelas para que sus estudios sean revalidados en cualquier parte del mundo y poder continuar estudiando.

¿O ahora los diplomáticos no van a tener derecho a tener a sus familias consigo y proporcionarles una vida digna? ¿De plano el servicio exterior va a discriminar a las personas con familia? Además, los diplomáticos tienen la obligación de representar dignamente a nuestro país, incluso hasta con su vestimenta…. ¿O ahora los diplomáticos ya no van a usar el frac protocolario en algunos eventos porque el gobierno mexicano ya no va a dar esa clase de apoyos?

El capítulo cuatro mil es un barril sin fondo en el que se incluyen subsidios y transferencias. Subsidios a todo, transferencias a las entidades federativas para programas institucionales del IMSS o del ISSSTE o del SAR.

El capítulo cinco mil es inversión en bienes muebles —hasta perros— e inmuebles: edificios de oficinas, hospitales, carreteras, puertos, etcétera. Aquí también sería recomendable revisar con lupa porque se trata de gasto de inversión.

El seis mil está destinado a la construcción de obras públicas —aquí es donde cabrían el Tren Maya y el NAICM, si es que realmente se construyen durante el presente sexenio— por lo que este capítulo debe ser observado no sólo por el control de gestión interno sino también por el Legislativo y la sociedad civil. Lo mismo aplica para el capítulo siete mil, que incluye inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, y pensiones, jubilaciones y demás.

El capítulo ocho mil participaciones de ingresos, aportaciones federales, aportaciones y gasto reasignado, así como las erogaciones por concepto del Sistema de Coordinación Fiscal. El capítulo nueve mil siempre ha sido bien cuidado, porque se trata de la deuda pública, interna y externa; ahí nadie puede hacer transas, porque los grupos financieros internacionales sospecho que no lo permitirían.

Así está integrado el gasto público del Ejecutivo federal. Sobre todos estos grupos sí puede ejercer toda clase de inspecciones, controles de gestión y auditorías internas, porque la externa la hace la Auditoría Superior de la Federación que depende del Poder Legislativo.

Pero resulta que, técnicamente, el Ejecutivo no puede ni debe meterse en la administración del Poder Judicial ni con la del Legislativo, por la separación tripartita consagrada en la Constitución, que se vería trastocada. Además, el Legislativo y el Judicial erogan infinitamente menos que el gobierno federal y los organismos autónomos. Mucho trabajo nos costó el equilibrio de poderes y la construcción de un sistema electoral confiable como para que de un plumazo nos digan que sería mejor pasar las tareas electorales a la Segob o meterse en la administración de los otros dos poderes. Disminuir el sueldo de funcionarios públicos y jueces no resuelve nada; es una medida tan efectista como abrir Los Pinos al público. Digo…