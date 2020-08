El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores, que México enfrenta una crisis económica debido al impacto negativo de la pandemia del Covid-19, aunque eso no significa -dijo- que el gobierno federal padezca una crisis financiera.

Tras una reunión presencial entre López Obrador y los mandatarios estatales en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras, ofrecieron una conferencia de prensa para dar cuenta de los temas abordados, y los acuerdos asumidos.

La secretaria Sánchez Cordero indicó que durante el encuentro, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio certeza sobre las finanzas del país.

“(Arturo Herrera dijo:) no tenemos, no obstante la crisis económica, no tenemos una crisis financiera. Tenemos una crisis económica por el cierre de las empresas prolongadamente, por la pérdida de empleos, que ya se está recuperando, pero no hay una crisis financiera, y eso es una gran noticia”, dijo Sánchez Cordero al recuperar las palabras del secretario Herrera.

La encargada de la política interna del país mencionó que el gobierno federal cuenta con resultados de encuestas telefónicas a la población en varias entidades federativas, y de las cuales se desprende que para la mayoría de las personas en el país, “su prioridad hoy, más que el Covid, o más que contagiarse, es su situación económica, que ellos quieren ya entrar a trabajar, continuar trabajando, y tener los recursos necesarios para solventar las necesidades de sus familias. La prioridad hoy de las familias es su situación económica”, reconoció.

Ante esa situación, dijo Sánchez Cordero, el presidente López Obrador ofreció que su gobierno seguirá reforzando el sistema de salud, para lo cual habrá recursos prácticamente ilimitados, a fin de que haya medicamentos gratuitos, vacunas gratuitas contra el Covid-19 en su momento, además de que se mantendrán los programas sociales y obras de infraestructura en todas las entidades federativas.

“Dimos un paso más a la construcción de una estrategia conjunta para hacer frente a todo lo que está pasando en el pasando en el país, las condiciones económicas, las condiciones sanitarias, las condiciones sociales, humanas, que provocaron el fenómeno de la pandemia que ningún gobierno del mundo esperábamos que fuera a ver esta pandemia y tan prolonga como lo ha sido”, sostuvo.

