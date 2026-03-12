Oye Cracks | Never Ending Evolution: cómo liderar en la era de la IA

En este episodio de Oye.Cracks, Beatriz Rivas Leal, Chief Strategy Officer de Needed, conversa sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el liderazgo, la toma de decisiones y la competitividad empresarial.

Además, exploramos Never Ending Evolution, una iniciativa que reúne a líderes empresariales y tecnológicos de América Latina para impulsar conversaciones estratégicas sobre innovación y transformación.

En este episodio descubrirás: Cómo está cambiando la adopción de IA en las empresas, los mayores desafíos para los líderes hoy y el papel de América Latina en la carrera tecnológica global.

¡No te lo pierdas!

https://needed.education/nevo2026/