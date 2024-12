Incertidumbre por Trump desacelera la instalación de empresas chinas en México

El histórico ascenso de bitcoin a los 100 mil dólares marca un momento decisivo para la industria cripto que va mucho más allá de una simple cifra. Este hito no solo representa una victoria para las primeras personas que adoptaron la criptomoneda y que creyeron en la tecnología blockchain, sino que también plantea una pregunta por demás interesante para quienes llevamos tiempo en esto: ¿qué más necesitan ver los escépticos para reconocer el valor real de bitcoin?

La respuesta, para quienes se sumaron a esta revolución durante 2024, podría estar en los acontecimientos extraordinarios de este año que pavimentaron el camino hacia este momento. En los últimos 11 meses, fuimos testigos de diversas validaciones institucionales sin precedentes. El abrumador éxito de los ETFs de bitcoin en Estados Unidos, acumulando más de $50 mil millones en activos en apenas 10 meses, ha superado todas las expectativas. Para ponerlo en perspectiva, el ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) logró en menos de un año lo que su ETF de oro (IAU) necesitó casi dos décadas para conseguir.

MicroStrategy ha demostrado que apostar por bitcoin no solo era viable sino extraordinariamente rentable. Con una cartera de más de 331,200 BTC valuada en aproximadamente $31 mil millones de dólares, las acciones de la compañía han superado el rendimiento de las de gigantes tecnológicos como NVIDIA. Este éxito ha sido tan notable que ha llevado a propuestas para que otras empresas, incluida Microsoft, consideren seguir sus pasos.

Pero quizás lo más fascinante es ver cómo naciones enteras están adoptando bitcoin. Bután, con su innovadora estrategia de minería hidroeléctrica, ha acumulado más de 13,000 bitcoins, que hasta hoy valen más de un tercio de su PIB. El Salvador, por su parte, continúa construyendo su reserva nacional, que hoy rebasa los 6,100 BTC, demostrando que las criptomonedas pueden ser parte integral de la política monetaria de un país. Incluso EE.UU. ya está hablando de crear una reserva estratégica de bitcoin.

Para aquellas personas que aún no participan en esta revolución, es importante entender que alcanzar los 100 mil dólares no es el final del camino, sino un hito más en un viaje de transformación financiera global. Hoy, 100% de quienes compraron y mantuvieron su bitcoin en cualquier momento de los últimos 15 años están en números verdes, no por suerte, sino por comprender los fundamentos sólidos detrás de la política económica y de la tecnología que impulsan al dinero más duro de la historia.

Los avances regulatorios en la Unión Europea, Argentina y Brasil están sentando las bases para una adopción más amplia y segura. La tecnología blockchain ya no es un experimento; es una realidad que está redefiniendo nuestro entendimiento del valor y del sistema financiero. Para quienes aún dudan, la pregunta ya no es si bitcoin es legítimo, sino cuándo decidirán ser parte de esta transformación histórica. La puerta está abierta y contrario a lo que algunos puedan pensar, no es tarde para participar. Cada día más instituciones, gobiernos e individuos reconocen el potencial de bitcoin no solo como reserva de valor, sino como una tecnología que está remodelando el futuro de las finanzas globales.

El camino hacia los 100 mil dólares ha estado lleno de críticos y escépticos, pero la comunidad ha permanecido resiliente, enfocada en construir y mejorar. Hoy celebramos no solo un precio, sino la validación de una visión que comenzó hace 16 años con un whitepaper y que ha evolucionado hasta convertirse en una de las innovaciones más significativas de nuestra era.

Tras más de una década de críticas, cientos de obituarios prematuros, y docenas de predicciones pesimistas y fallidas después, bitcoin no solo sobrevive, sino que prospera. Los mismos que lo llamaron estafa a 100, 1,000, 10 mil y 50 mil dólares, hoy ven cómo instituciones financieras, corporaciones y países enteros adoptan lo que ellos rechazaron. La oportunidad de ser parte de esta revolución financiera sigue abierta, pero como dice el famoso dicho de la industria, “cada quien compra bitcoin al precio que merece”.

*El autor es director Global de Asuntos Corporativos y Director General de Bitso México.