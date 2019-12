Por instrucción presidencial, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, está empeñado en cumplir con el encargo de apoyar al tabasqueño Juan Antonio Ferrer en la puesta en marcha del Instituto Nacional del Bienestar.

No es asunto menor, porque el INSABI tiene el encargo de ser el eje de un sistema de salud universal, lo cual en ciertas circunstancias no coincide con el objetivo central del IMSS de servir a sus derechohabientes.

La responsabilidad de Robledo son la eficiencia, la salud financiera y la eficaz administración del IMSS. Riesgoso que, por la conveniencia política, se olvidara el rol central del instituto en la estabilidad social de la República.

Compras, el cambio en la SHCP

Es evidente que para Palacio Nacional fue satisfactoria la actuación de la exoficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, toda vez que se le ratificó la confianza al enviarla a dirigir el SAT.

Su reemplazo Thalía Villegas, enfrentará el reto de no tener tiempo para una curva de aprendizaje, porque tiene encima los fallos sobre las licitaciones de medicamentos y materiales y equipos de curación para el sector salud.

No es reto menor, porque no le queda margen de maniobra, no hay margen para el error, por aquello de la amenaza de desabasto. Además, si lo hace muy bien, hay quienes podrían sentirse molestos, por decir lo menos.

CFE: los engaños de la memoria

Uno entiende que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere que, como hace seis décadas, las compañías extranjeras hagan exigencias a los Presidentes, por tarifas o condiciones para el desempeño empresarial.

Pero vale recordar que su antecesor, Adolfo López Mateos, y el titular de la SHCP Antonio Ortiz Mena, no confrontaron a las empresas extranjeras. Fueron a los mercados bursátiles y luego dijeron a los “exigentes”, el gobierno mexicano es su accionista mayoritario.

Fue tan impecable la estrategia financiera que, por esa razón, las empresas eléctricas extranjeras simplemente negociaron el pago de las acciones que les quedaron. Una maniobra capitalista hizo realidad la “mexicanización” de la electricidad.

Notas en remolino

Están exaltados los ánimos por el asunto de Genaro García Luna que han empezado a caer en despropósitos. Por ejemplo. Si, como se dice, en el sexenio peñista se dieron contratos a empresas del ahora indiciado en Nueva York, puede cuestionarse la pertinencia de su otorgamiento, pero es una tontería calificarlo como “desvíos”… En la carretera Durango-Parral, en territorio duranguense, secuestraron a dos jóvenes que tuvieron un percance vial. Los detuvo y policía de Nieves, Durango. Le piden 100 mil dólares de rescate a la familia… No satisfecha con escándalo de cuentachiles por el festejo navideño de la CNDH, la señora Rosario Piedra Ibarra incorpora a posiciones directivas a personajes visiblemente hostiles al Estado Mexicano, no necesariamente a la 4T… No deben sorprendernos las agresivas propuestas legislativas de algunos evangélicos. Recordemos que, desde la Reforma, las iglesias protestantes han florecido al amparo de la protección oficial, por quienes buscaron así socavar a la Iglesia Católica…