Abría la ventana para pedir respeto y la cerraba. Abría de nuevo la ventana y aseguraba que él estaba acostumbrado a esos bloqueos y gritería, que no se iba a mover y volvía a cerrar la ventana. Abría de nuevo la ventana y les espetaba claramente molesto que así no iba a haber mesa de dialogo o negociación y volvía a cerrar la ventana del coche en el que estuvo 2 horas detenido por unos 200 maestros de la CNTE que le pedían que los escuchara. Que el gobernador les quería quitar su fondo de ahorro, que querían más plazas y que no iban a dar clases si el contagio del coronavirus seguía en el Estado de Chiapas.

Francamente, una cosa sencilla de platicar o resolver. Prefirió el presidente estarse en su coche que mandar a alguien a negociar con ellos. Así el presidente no llego a la mañanera en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y la escena se repitió 2 veces más a lo largo de su gira por aquel estado.

Después supimos por las redes sociales que el presidente, en los tres episodios, se dedico a grabar en su celular videos dando su opinión respecto de los bloqueos que lo interceptaron.

Se ufano de su decisión de no reprimirlos y de su capacidad y paciencia para aceptar y sacrificar el tiempo de presidente, pero ser fiel a sus convicciones pacifistas. Presumió su determinación para hacer respetar la investidura presidencial: “un presidente no puede prestarse a caer en la provocación”. Cuando en realidad estaba siendo victima de un abuso y un hecho atrabiliario por parte de la CNTE.

Tal vez se le olvida, que dice la constitución que todo ciudadano tiene el derecho de petición ante la autoridad, siempre que ésta sea por escrito, fundada y razonada y no sea contra la ley. No hacerlo así es violar la ley. Es cierto que también está garantizado el derecho a manifestarse, pero de ningún modo a secuestrar a autoridad alguna, menos al presidente de México.

Además de sentar un muy mal precedente, para el Ejecutivo, pone las barbas a remojar del resto de los gobiernos federal, estatal y municipal. Si pueden literalmente secuestrar 2 horas al presidente que le puede esperar a un presidente municipal de Santa María Colotepec, en Oaxaca. Además, nuevamente, del daño cometido a la legalidad, porque es en las pequeñas cosas en las que se va rompiendo la ley, que acabamos rompiendo los grandes ordenamientos jurídicos. Si nos empezamos a pasar un alto, me decía un maestro, al rato podemos ir en sentido contrario, o atropellar a alguien y la ley se nos escurre entre las manos.

Hay sin embargo algo que me llamo más la atención. En medio de estos tres eventos, el presidente ufanándose de no utilizar la fuerza o la policía, dijo en su video (cito de memoria): “Esta actitud pacifista que estoy tomando es la de los grandes es la de Martin Luther King, de Mandela, la de Gandhi”, Solo con eso se comparó, nada más, pero nada menos tampoco. Francamente no se que pensar.