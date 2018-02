En una guerra que se recrudece conforme pasan los días, los candidatos y sus equipos parecen estar dispuestos a lo que sea con tal de acabar con sus contrincantes. Lo que no entienden es que están acabando con algo mucho más grande que ellos mismos, sus partidos y sus coaliciones: la confianza de todos los mexicanos.

Atentar contra la esperanza y el futuro de un país que sigue teniendo hambre y sed de justicia con tal de llegar al poder a toda costa hoy resulta imperdonable. Para limitar el poder de los gobernantes, los países más prósperos del mundo han construido instituciones que, además de servir a propósitos específicos, funcionan como contrapesos para evitar concentrar el poder en unas cuántas manos.

Bien advirtió Lord Acton que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es cierto que las personas hacen a las instituciones y que mientras no logremos un cambio profundo, a nivel personal, difícilmente tendremos instituciones más limpias y transparentes. Todas las instituciones son reflejo de quienes las integran y, por ende, son perfectibles.

Una señal de alerta es la continua descalificación del candidato a la Presidencia que lleva la delantera a toda institución que no favorezca sus intereses, sus aspiraciones y sus caprichos. Afirmar que el INE y el Trife no inspiran confianza y que por eso se prepara al 100 para la defensa del voto implica desacreditar y poner en duda al propio árbitro antes de empezar el partido. El problema es que no es la primera vez que lo hace ni son las únicas instituciones a las que ataca.

La propuesta de redactar una Constitución moral constituye un gravísimo atentado contra la libertad individual y contra todas las libertades. Asumir la superioridad moral para crear una Constitución paralela, para definir quién es bueno y quién es malo, a quién castigar y a quién perdonar con base en un juicio personal, es síntoma inequívoco de un menosprecio por la propia Constitución, el Estado de derecho y todas las leyes.

Proponer personas indeseables con una trayectoria probada de corrupción para integrar las listas plurinominales al Congreso es una forma de demostrar que no hay respeto alguno por una institución que constituye o debería constituir un contrapeso al Ejecutivo.

Las personas que menosprecian, demeritan y debilitan a las instituciones solamente tienen un propósito: estar por encima de ellas. El poder concentrado en unas cuántas manos siempre desemboca en una catástrofe económica, social y política. Si algo podemos y debemos hacer los mexicanos es evitar a toda costa que esto suceda.

