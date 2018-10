Por ahora no

Grupo Financiero Mifel, de Daniel Becker, pospuso indefinidamente su plan para lanzar una oferta pública inicial con la que esperaba levantar el equivalente de hasta 350 millones de dólares, según publicómla agencia Reuters.

De acuerdo con el prospecto de la colocación, el rango de precio para las acciones era de entre 35 y 40 pesos y el número de acciones ofrecido habría sido equivalente al 45.07% de la empresa.

Las razones de la decisión no estaban claras. Una de las fuentes dijo que la empresa decidió no continuar con el proceso porque las condiciones del mercado no permitían los términos deseados.

Esta es la segunda oferta pública que se cancela esta seman, después de que Grupo Coppel desistiera de su debut en la BMV

Pierde valor

Las acciones de América Móvil (AMX), registraron su peor caída intradía desde marzo del año pasado en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los títulos de la empresa del magnate Carlos Slim, cayeron 4.24% a 14.24 pesos, un día después de informar sus resultados trimestrales del 2018, que superaron las expectativas. Aún así los invertsionistas castigaron la acción.

Este retrocedo llevó a la empresa a registrar un pérdida en valor de capitalización de 41,266 millones de pesos; alcanzando los 940,731 millones de pesos, lo que representa el valor de mercado más bajo desde junio del 2017.

Recorta gastos

Ante la entrega de su reporte del tercer trimestre del año, Aeroméxico informó que retirará de su flota cinco unidades y suspenderá nuevas rutas nacionales e internacionales durante el siguiente año.

La aerolínea mencionó que las rutas que se dejarán de atender serán la de Ciudad de México a Boston, Washington-Dulles y Portland; desde Monterrey a Las Vegas, Tijuana, Mérida y Veracruz, así como desde Guadalajara a Cancún y a San José, California.

El martes, la aerolínea mexicana reportó pérdidas debido a un incremento en el precio de la turbosina en más de 47% y por pérdidas cambiarias.

Respecto a los equipos que serán retirados de las flotas, corresponden a tres equipos Embraer 170 y dos equipos Boeing 737-700, ya que su estrategia de flexibilidad de flota permite reducirla o ampliarla rápidamente.

Inversión

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que dirige Francisco González Díaz, otorgó un crédito de 102 millones de dólares a la planta aeroespacial AT Engine México, que generará más de 300 empleos directos de alta especialidad en Sonora, además de atraer inversiones para la cadena de proveeduría del sector.

El banco señaló que el crédito es parte de una inversión de 297 millones de dólares realizada por AT Engine México, cuya firma es una alianza de las empresas Grupo Punto Alto, de México, y Aerotech Peissenberg, de Alemania.

Precisó que la planta realizará maquinado de componentes de alta precisión para turbinas LEAP, así como para la renovación de turbinas actuales; mientras que la operación reafirma la posición de Bancomext como una de las instituciones líderes en el otorgamiento de crédito en el país.

No se limita

La que quiere expandir sus servicios es EnvíoClick, pues anunció que llevará sus operaciones a Chile y Perú, cuya inversión será de 2.5 millones de dólares.

El portal que reúne a las empresas más importantes de mensajería y funge como socio logístico para sus clientes, pequeñas y medianas empresas, ya cuenta con operaciones en Colombia, cuyo mercado se ha valorado en 65,000 millones de pesos anuales.

En México cuenta con más de 1,000 clientes y esperan alcanzar los 2,000 entre el 2019 y el 2020, lo que duplicaría el numero de envíos a 135,000.

Por otro lado, esperan alcanzar en la región sudamericana un número similar de pymes y clientes. Particularmente, esperan registrar 200,000 envíos mensuales en Colombia, Chile y Perú.

Del más allá

Mundo Joven quiere que las personas disfruten de la tradicional fiesta de Día de Muertos, por lo que recomendó lugares como Xochimilco y Oaxaca para vivir el tradicional día mexicano.

A través de un comunicado, la empresa de turismo que fomenta el intercambio cultural a través de los viajes enfatizó que Xochimilco, en la Ciudad de México, es el sitio ideal para visitar un panteón alumbrado con luces de velas y pasear entre tumbas y altares, vestidos de flores de cempasúchil y calaveras de azúcar para honrar a los seres del más allá. Mientras que en Oaxaca se podrá disfrutar del misticismo que envuelve la tradición de celebrar a los muertos.

No tan chavos

Al parecer, la nueva tendencia que se muestra muy creciente es reservar bajo el segmento adults only o sólo adultos en la industria hotelera. Lo anterior luego de que Mario Cruz, gerente de concepto para Original Group, mencionara que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, sólo detrás de Japón, Brasil y España.